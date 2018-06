Tolerance Babišovy vlády? KSČM rozhodne, jednotná ale není

Administrativa - Administrativa Administrativní pracovník 13 000 Kč

Všeobecní administrativní pracovníci Administrativní pracovník podatelny úřadu. Požadované vzdělání: úso s maturitou (bez vyučení). Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 13000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: *, Vyhlášeno výběrové řízení, Požadavky:, Dobrá znalost práce na PC. Pracovní náplň: vedení elektronické podatelny a spisové služby, jednoduché administrativní práce. Znalost AJ/NJ výhodou., Jak kontaktovat ? - Podáním písemné přihlášky do VŘ., Pisemná přihláška uchazeče musí obsahovat:, - jméno, příjmení a titul, - datum a misto narozeni, - státní příslušnost, - místo trvalého pobytu, - číslo OP nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního příslušníka, - datum a podpis žadatele, Uchazeč podá písemnou přihlášku i s požadovanými doklady v uzavřené obálce s označením:, ,,Výběrové řízení - Podatelna" nejpozději do 16.7.2018 do 16.00 hod., osobně do podatelny, Obecního úřadu Staré Křečany nebo doporučeně poštou na adresu: Obec Staré Křečany, 407 61 Staré Křečany 38, případně do DS 8y5bin2.. Pracoviště: Obec staré křečany, 407 61 Staré Křečany. Informace: František Moravec, .