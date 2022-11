Fialovic rodina, tvrdí vylhaná zpráva

„Seznamte se ! Tomáš Fiala ! Bratranec Petra Fialy ! Majitel TV stanic a podílnik většinový Bank na Ukrajině ! !47 trestních řízení a nejlepší kamarád Soroše !Tady je odpověď, proč se posílají peníze na Ukrajinu Petr Fiala Okažitě odstup ! Toto je vlastizrada !!Sdílejte to všude ! Pište poslancům ! TV stanicím ! My kvůli tomuto Mafianovi máme mrznout ? Naši důchodci nemají na jidlo a léky aby se Fialová rodina měla dobře ?Toto je už vrchol,“ stojí (jazykově neupravováno, pozn. red.) ve vylhaném příspěvku, který se objevil ve čtvrtek 10. listopadu osm mminut před devátou ráno na facebookovém profilu dezinformátorky, označující se jako Ika Ga nebo jako Veronika Gajdušková.

Během zhruba 24 hodin dosáhl tento příspěvek více než čtyř tisíc sdílení, objevil se také v řetězových mailech. Převzal jej také lživý web Věk světla, který jej ještě týž den zveřejnil pod titulkem: Je bratranec Petra Fialy guvernér Soroše? „Fiala & Fiala Company s.r.o.“ – příbuzní, nebo náhoda?

V úvodu dalšího textu pak nepodepsaný autor uvedl: „Jestli jsou Petr Fiala a Tomáš Fiala opravdu příbuzní, tak je to síla. Není šprochu, aby na něm nebylo pravdy trochu a možná by se tím ledasco vyjasnilo.“ (jazykově opět neupravováno, pozn. red.)

V dalším textu už web citoval pouze údaje z Wikipedie o Tomáši Fialovi i Petru Fialovi, aniž by se jakkoli pokusil informaci o příbuzenském vztahu obou mužů ověřit – což je běžná metoda dezinformačních a lživých webů. Informace je ale samozřejmě nepravdivá.

Ne, nejsou to příbuzní

„Zmiňovaný Tomáš Fiala není v žádném příbuzenském vztahu s předsedou vlády ČR Petrem Fialou. Premiér Tomáše Fialu ani osobně nezná,“ uvedl pro Deník mluvčí české vlády Václav Smolka.

Český miliardář Tomáš Fiala působí na Ukrajině už zhruba pětadvacet let a vybudoval tam investiční skupinu Dragon Capital. Ta působí jednak jako investiční banka nakupující pro své klienty akcie a poskytující poradenství v oblasti akvizicí. Dále pak investuje do nemovitostí. S Georgem Sorosem, podobně jako s dalšími investory a bankéři (například s bankou Goldman Sachs) ji spojují některé společné investice prostřednictvím fondů.

Narodil se v roce 1974 v Brně, kde žil až do revoluce v roce 1989. Poté odjel na rok do Berlína a po návratu si začal vydělávat jako překladatel z němčiny. V letech 1993 až 1996 studoval Fakultu mezinárodního obchodu Vysoké školy ekonomické v Praze. Souběžně se studiem zahájil v roce 1994 svou kariéru investičního bankéře v Bayerische Vereinsbank v Praze. V letech 1994 a 1995 pracoval jako analytik v pražské kanceláři Wood & Company a ještě v roce 1995 se stal ředitelem její ukrajinské kanceláře. Od roku 1998 do roku 2000 pak pracoval ve varšavské kanceláři Wood & Company.

V roce 2000 založil spolu se svými společníky investiční společnost Dragon Capital s pobočkami na Ukrajině a na Kypru

a stal se jejím generálním ředitelem.

V roce 2014 začal spolu s někdejším šéfredaktorem týdeníku Korespondent Vitali Sičem vydávat nový týdeník Novoje Vremja a uvedl k němu internetový zpravodajský portál. „Mou ambicí bylo podpořit nezávislá média. Chápal jsem to jako sociální projekt k tomu, aby Ukrajina už nebyla na hraně mezi diktaturou a demokracií,“ uvedl letos v únoru v rozhovoru pro Seznam Zprávy Tomáš Fiala. Koupil také rádio Era (později Radio NV) a online zpravodajský portál Ukrajinská pravda.

v čele ukrajinské pobočky Evropské podnikatelské asociace EBA, čtyři roky byl členem správní rady ukrajinské Transparency International. V dubnu 2021 se stal spolumajitelem ukrajinské banky Unex Bank.

Podle ukrajinského vydání Forbesu vyrůstal Tomáš Fiala v protikomunisticky smýšlející rodině, protože jeho pradědeček důstojník byl po únoru 1948 degradován a pronásledován kvůli tomu, že odmítl vstoupit do JZD.