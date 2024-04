Blízkovýchodní konflikt je složité téma, které dělá už léta vrásky státníkům na celém světě. Proč jste měl potřebu se k němu vyslovit?

Na úvod chci říct, že odsuzuji útok ze 7. října loňského roku a jeho brutalitu.

Až nyní. Ve svém příspěvku na podporu obyvatel Gazy jste to neučinil, což vám média vyčetla.

Mrzí mě to, protože to jediné se omílá. Vzhledem k tomu, jak kontinuálně přistupuji k lidskoprávním tématům, tento svůj postoj jsem považoval za naprosto jasný. Pár dní po tom masakru jsem na svých sítích uveřejnil píseň o vraždění dětí, které na mne silně dolehlo. Podobných vyjádření bylo tolik, že jsem nepovažoval za nutné to znovu zdůraznit. Mám tendenci promlouvat o věcech, které jsou přehlížené, ať už to byla krize se syrskými uprchlíky, nebo ukrajinskými běženci.

To bylo přehlížené téma?

Jak se to vezme. Ubytovali jsme u nás celou ukrajinskou rodinu, což nebylo přijato úplně s pochopením, protože správné přece bylo poskytnout bydlení jen matkám a dětem. Přijde mi vždycky důležité upozornit na něco, co je neprávem opomíjeno. Nesmírně mě poznamenalo, že je u nás přijímána určitá forma dehumanizace Palestinců. I ve svém okolí jsem zaznamenal spoustu hlasů, podle nichž si to vlastně zaslouží. Když jsem pak věnoval hlubší pozornost tomu, co se v Pásmu Gazy děje, musím konstatovat, že tohle si nezaslouží vůbec nikdo.

Strašnou smrt a utrpení si nezasloužily ani nevinné civilní oběti odporného útoku Hamásu, upalování, znásilňování, odřezávání kusů těl a hlav dětí.

Informaci o podřezávání hrdel dětem vyvrátily CNN, BBC i Timesy. Dokonce i americký prezident Biden se omluvil za její použití. To samozřejmě neomlouvá akt útoku Hamásu.

Zvláště když nevíme, co všechno se třeba dělo se zajatci dál a čím si procházejí…

To je jasné, ale když to nevíme, nemůžeme to říkat. Teroristé si pochopitelně nezaslouží žádné slitování. To je pravda a není potřeba ji opakovat. Pro mě je ale důležité zastat se lidí, kteří s tím konfliktem nemají společného nic jiného než to, že se tam narodili. Odveta, jež následovala, mi nepřijde adekvátní. Zhruba před měsícem jsem seděl proti své ženě, argumentoval jsem stejně jako vy a ptal se jí, jak to chce odlišit, když je Hamás propleten s civilním obyvatelstvem. Když jsem se pak ale více zajímal o to, co se skutečně právě teď děje v Gaze, a představil jsem si sebe a svou rodinu na tom místě a věděl bych, že nikoho na tomto světě nezajímám, modlil bych se za to, abych zaujal aspoň jednoho člověka, který na mě ukáže, neboť trpím bezprávím.

Potíž je v tom, že obyvatelé Pásma Gazy od roku 2006, kdy Hamás vyhrál volby, nijak nerozporují jeho nadvládu a nenávist k Izraeli. Děti jsou k tomuto postoji vedeny prakticky od chvíle, kdy začnou brát rozum. Opravdu tedy lze civilní obyvatelstvo a Hamás oddělit?

Dobře. Tak se vrátím k otázkám, které jsem jako laik položil. Na ně jsem totiž žádnou odpověď nedostal. Ptal jsem se na to, jestli se zajímáme o to, jak žije palestinské obyvatelstvo, jaké jsou jeho životní podmínky, že je na něj uplatňováno vojenské právo, že se nesmí svobodně pohybovat po svém území. Pak bychom třeba uměli odpovědět na to, proč se zrodila zrůda jménem Hamás, jejíž hlava je kdesi v Kataru. Tělo zůstává na území Palestiny a je tvořeno z devadesáti procent dětmi a sirotky po rodičích, kteří zahynuli při uplatňování práva Izraele na obranu. Pak bychom také asi dostali odpověď na otázku, zda se Hamás někdy vzdá a jde-li ho zničit, protože tímto způsobem ho zničit nelze.

Izraelci jsou přesvědčeni, že tu hlavu neboli teroristickou strukturu vymýtit lze.

Ti lidé nemají co ztratit, o všechno je připravil Izrael, utnete hlavu a naroste jiná. Palestinci na svém území sedmdesát let nežijí jako svobodný a rovnocenný národ. To je narativ, o němž se tady vůbec nediskutuje. Aby se nemoc vyléčila, musí se řešit její příčina.

Jde o komplikované téma. I vy jste se v tom videu spletl, když jste použil mapku s označením Palestina, byť šlo o Mandátní území Palestina, které na základě mandátu Společnosti národů spravovali Britové mezi lety 1922 až 1948. Vznik samostatného státu Palestinci odmítli, protože 62 procent území mělo patřit Izraeli.

Respektovali někdy Izraelci rezoluce OSN 194 a 242, na kterých Palestinci tolik lpí a na nichž troskotají všechny naděje na mír? Mluví se o tomto pohledu na věc u nás? Ale dobře, teď to není primární otázka. My se bavíme o dnešku. Nikdo přece nemá právo dělat si ani na svém území naprosto cokoli. A tady jsme svědky mlčení českých politiků k obrovskému masakru v Gaze, který v 21. století nemá obdoby a neměl by být vůbec možný. Proto jsem se k tomu vyslovil. Chybí tady diskuse o tom, že mince má dvě strany. My tu jednu leštíme tak silně, že nás oslňuje a nevidíme na její druhou stranu, která leží v prachu.