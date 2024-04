Zpěvák Tomáš Klus rozvířil svým příspěvkem k válce v Pásmu Gazy diskuzi o katastrofální situaci tamního obyvatelstva. Podle svých slov nehodlá mlčet, česká společnost je totiž vůči tomuto problému lhostejná.

Zpěvák a textař Tomáš Klus | Foto: Deník/Zbyněk Pecák

Video, které zpěvák a herec Tomáš Klus natočil v půli března, začíná slovy: „V poslední době jsem konfrontován s velkým množstvím odpovědí na to, kdo jsem, kam mám táhnout, popřípadě jak mám zemřít.“

V příspěvku na facebooku vyslovil svůj názor na aktuální situaci v Gaze. „Nepřipadá vám přinejmenším jako definice etnické čistky, když je tam podle Euromedu přes 39 tisíc civilních obětí, z toho čtrnáct tisíc dětí, zničená infrastruktura, vybombardované školy a nemocnice?“ ptá se.

Dvě strany jedné mince

Schytal spoustu kritiky, protože v šotu nezmínil brutální útok Hamásu. V rozhovoru pro Deník sdělil, že ho to mrzí a vysvětluje, z jakého důvodu to neuvedl: „Podobných vyjádření bylo tolik, že jsem nepovažoval za nutné to znovu zdůraznit. Mám tendenci promlouvat o věcech, které jsou přehlížené.“

Popisuje též, proč se do tohoto tématu pustil: „Ačkoliv byl 7. říjen ohromnou katastrofou, Gaza je násobně větší katastrofou, humanitární krizí, kdy milionu lidí hrozí hladomor. A já jsem musel promluvit poté, kdy naše vláda hlasovala proti rezoluci Valného shromáždění OSN o vyhlášení humanitárního příměří v Pásmu Gazy. Jinak bych se cítil účasten na tom, co se tam děje. A to odmítám. Nikdo přece nemá právo si dělat ani na svém území naprosto cokoli. A tady jsme svědky mlčení českých politiků k obrovskému masakru v Gaze, který v 21. století nemá obdoby a neměl by být vůbec možný. Chybí tady diskuse o tom, že ta mince má dvě strany. My tu jednu leštíme tak silně, že nás oslňuje a nevidíme na její druhou stranu, která leží v prachu.“

Proč se zrodila zrůda jménem Hamás

Přiznává, že na dané téma není odborník, ale cítil potřebu rozvířit o něm debatu: „Ptal jsem se na to, jestli se zajímáme o to, jak žije palestinské obyvatelstvo, jaké jsou jeho životní podmínky, že je na něj uplatňováno vojenské právo, že se nesmí svobodně pohybovat po svém území. Pak bychom třeba uměli odpovědět na to, proč se zrodila zrůda jménem Hamás, jejíž hlava je kdesi v Kataru. Tělo zůstává na území Palestiny a je tvořeno z devadesáti procent dětmi a sirotky po rodičích, kteří zahynuli při uplatňování práva Izraele na obranu. Pak bychom také asi dostali odpověď na otázku, zda se Hamás někdy vzdá a jde-li ho zničit, protože tímto způsobem ho zničit nelze.“

Nelze být milovaný všemi

V interview, jež vyjde v pátek 5. dubna, přiznává, že byl vždycky aktivistický umělec a potřebuje se vyjadřovat k aktuálním problémům: „Když slýchávám rady typu ‚ševče, drž se svého kopyta‘, hluboce s tím nesouhlasím. Nebo by měl pekař jenom péct a mluvit výhradně o pečení? Každý občan má právo prezentovat svůj názor, na to bychom neměli rezignovat. Bohužel v tomto směru tady panuje určitá lhostejnost až letargie.“

