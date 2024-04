Tomáš Klus je populární zpěvák a herec. Kariéra ale pro něj není na prvním místě. Jakkoli to zní naivně a skoro nepravděpodobně, tím je pro něj život v pravdě. „Sláva je světlo, kterým můžete svítit na věci, jež to světlo potřebují. Je škoda upírat si nějaký kus své osobnosti na úkor strachu z neobdivu. Já nejsem má kariéra, já jsem občan Tomáš Klus a jsem především občan planety Země a snažím se hájit ideály nenásilí a schopnosti žít s každou živou bytostí v sounáležitosti,“ říká známý umělec v podcastu Jiný pohled Kateřiny Perknerové.

Tomáš Klus | Audio: Deník/Kateřina Perknerová

V něm se od Kluse dozvíte i to, jak s manželkou Tamarou vychovávají děti a v co vyústilo jeho setkání s Jakubem Železným, nebo koho si bere do svých meditací.

Sobotní podcast navazuje na páteční rozhovor s Tomášem Klusem, v němž zazněly i tyto názory.

O Gaze

Ti lidé nemají co ztratit, o všechno je připravil Izrael, utnete hlavu, naroste jiná. Palestinci na svém území 70 let nežijí jako svobodný a rovnocenný národ. To je narativ, o němž se tady vůbec nediskutuje. Aby se nemoc vyléčila, musí se řešit její příčina. V Gaze nejde o válku. Tam to z mého pohledu splňuje definici etnické čistky.

O Izraeli

Ačkoliv byl 7. říjen ohromnou katastrofou, Gaza je násobně větší katastrofou, humanitární krizí, kdy milionu lidí hrozí hladomor. A já jsem musel promluvit poté, kdy naše vláda hlasovala proti rezoluci Valného shromáždění OSN o vyhlášení humanitárního příměří v Pásmu Gazy. Jinak bych se cítil účasten na tom, co se tam děje. A to odmítám. Nevadí mi dlouhodobé směřování zahraniční politiky k přátelství s Izraelem, ale já mluvím o aktuální situaci, která zasluhuje pozornost a minimálně přehodnocení nekritického pohledu na Izrael.

O reakci na jeho video

Nejsem si vědom nějakých nepravdivých údajů, kromě toho, že na jedné zveřejněné mapce bylo napsáno Palestina místo Britský mandát Palestina. Nic dalšího mi vyvráceno nebylo. Byl jsem označen za dezinformátora a lháře, ale nikdo mi nedal protiargument. Jenom jsem dostal nálepku, a to mi nepřijde fér.

O strachu z vyjádření postoje

Myslím, že u nás je to trochu přežitek totalitního přístupu k umění, kdy si umělci nezahráli, pokud nedrželi hubu a krok. A je tady malý trh, takže nesmíte moc vybočovat. Alternativním postojem bráníte tomu, abyste dosáhl toho, co chce většina, tedy být slavný a milovaný všemi. Panuje tu strach, že v momentě, kdy budete kontroverzní, se neuživíte.