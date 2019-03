„Mám Velkou Británii rád, prožil jsem tu za studií jedno z nejlepších období života,“ mohl říci tento týden britským hostitelům. I proto je asi Petříčkova zahraniční politika tak jasně prozápadní, což je něco, z čeho nehodlá přes útoky komunistů nijak ustupovat.

Vy jste tento týden jednal dva dny ve Velké Británii, která požádala o odklad vystoupení z Unie. Nebylo by ale lepší, kdyby z EU vůbec nevystupovala? Lze ale v něco takového podle vás ještě doufat?

Já myslím, že musíme čelit realitě. Druhé referendum, které by brexit odvolalo, není reálná varianta.

Vy sám jste se tedy s odchodem Británie z EU, kde, jak říkáte, jste prožil na studiích jednu z nejlepších částí života, už smířil?

Je to něco, co asi nikdo v Unii nevítá, ale je to skutečnost, které budeme čelit. To zásadní bude, jak nastavíme budoucí vztahy s Velkou Británií. Je to náš významný ekonomický i bezpečnostní partner. Je to země, kde věda, výzkum a inovace jsou na světové úrovni. A Česká republika má zájem na hledání cest, jak zlepšit naši spolupráci. Nikdo také neříká, že je to vystoupení Británie z EU na věky.

Takže vy si dokážete představit, že by se Velká Británie za nějakých deset dvacet let zase do EU vrátila?

Já bych byl velmi rád, kdyby se to stalo.

V Británii je dnes na sto tisíc českých občanů, to je nejvíce na světě. Má Česko zájem na jejich návratu do vlasti? Nebylo by vhodné jim pro to připravit podmínky, jak to plánuje například Polsko?

Česká republika má momentálně jednu z nejmenších nezaměstnaností v Evropské unii a kvalifikovaná pracovní síla nám chybí. Takže kdyby někteří čeští občané žijící ve Velké Británii měli zájem se vrátit, tak práci najdou. Zároveň jsem ale rád, že nám britská strana dává najevo, že ani v případě tvrdého brexitu postavení Čechů ve Spojeném království nebude ohroženo. A že ten přechod pro ně bude poměrně jednoduchý, budou se moci rychle zaregistrovat. Myslím, že ani Velká Británie nemá zájem, aby došlo k hromadnému odchodu našich českých spoluobčanů.

K čemu je ale snaha Británie posunout termín vystoupení?

Pokud to umožní ratifikovat dohodu s EU, tak to má smysl. Není v zájmu ani jedné strany, ani Británie, ani Evropské unie, aby došlo k tvrdému brexitu bez dohody.

Je po žádosti premiérky Mayové o prodloužení termínu odchodu z EU černá můra tvrdého brexitu definitivně pryč, nebo to stále visí ve vzduchu?

Stále je to jedna z možností, jak to nakonec celé dopadne.

A my na to jako Česká republika jsme připraveni?

Ano, jsme. To, co bude zásadní, je hledat dobré nastavení nových vztahů mezi Velkou Británií a EU.

Přispěl brexit k tomu, že je dnes zbylá Evropská unie složená z 27 států silnější, než byla před referendem o vystoupení?

Myslím, že sedmadvacítka obstála v tom složitém vyjednání o dohody o vystoupení Británie z EU, kdy se podařilo nalézt společný kompromis s britskou vládou. Bohužel tento kompromis má teď problém při ratifikaci v britském parlamentu.

A je správný dojem, že brexit pomohl uklidnit i situaci v České republice, kde si mnoho lidí uvědomilo, jak obtížný by byl případný czexit, jak velká je hodnota našeho členství v Unii a téma českého odchodu z EU tím takřka vymizelo?

Brexit je lekce pro obě strany. Jak pro Británii, tak ale i pro Unii. Cena vystoupení je nejen pro Spojené království, ale i pro nás velká. Vidíme to na tom, jak klesá v reakci na to vzájemný obchod, především vývoz z EU do Británie. Já jsem měl v minulých dnech možnost hovořit nejen s britskými politiky o praktických dopadech brexitu, jako je například ochrana spotřebitelů. Britská vláda nyní zjišťuje, že unijní politika v této oblasti byla pro občany EU pozitivní a že jim nabízela oproti minulosti výrazně lepší ochranu. Což je jen jedna z praktických věcí, které se v debatě před referendem o brexitu neobjevily.

A pokud jde o tu atmosféru v české politice? Je to tak, že czexitáři couvají?

Debata o Evropské unii se stává věcnější, jde v ní víc o to, jak zlepšit fungování EU a její budoucnosti. Zásadní debata nás čeká především po květnových volbách do Evropského parlamentu. Česko by v tom mělo být aktivní, mělo by mít představu, jak chce zlepšit fungování unijních institucí. Jak dotáhnout některé věci, jako je například fungování vnitřního trhu EU, který je pro Česko velkým přínosem. Jde o to, aby lepší fungování Unie pociťovali přímo občané, aby to mělo dobrý vliv na jejich život.

Je dnes v českém parlamentu jasná proevropská většina?

Myslím, že ano. Jsem přesvědčen, že na našem členství v EU se většinově shodne i celá společnost. Já považuji za důležité, aby se více mluvilo o praktických přínosech evropské integrace. Je mnoho věcí, kterými Evropská unie přispívá k tomu, že se nám žije lépe. Je důležité, aby se i tyto věci staly tématy kampaně před unijními volbami.

Kdo je Mgr. Tomáš Petříček, M.A., Ph.D.

*Narodil se 27. září 1981 v Rokycanech

*Vystudoval magisterský a doktorandský program oboru mezinárodní vztahy na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. V průběhu studia absolvoval také pobyt na Université Libre de Bruxelles. Dále získal tituly M.A. na bruselském Centre Européen de Recherches Internationales et Stratégiques a na University of Warwick.

* V letech 2007 až 2009 byl asistentem místopředsedy Evropského parlamentu Libora Roučka a v letech 2014 až 2017 poradcem poslance Evropského parlamentu Miroslava Pocheho. Od srpna 2018 byl náměstkem a od října je šéfem diplomacie.

* Je ženatý, má dvě děti. Hovoří anglicky, francouzsky a španělsky.

Proč je v Česku téma přijetí eura zakleté, když na Slovensku, nám nejbližší zemi, už deset let euro bez problémů používají? Proč je euro v Česku strašák?

Já euro jako strašák neberu. Jsem přesvědčen, že jsme připraveni euro přijmout. Když si vyhodnocujeme, jaký byl dopad přijetí eura na Slovensko, tak vidíme, že byl pozitivní. Slovensko využilo přijetí eura velmi dobře. Je v našem regionu nejatraktivnější z pohledu investic, velmi zásadní byl přínos eura i pro ekonomický růst Slovenska. V české diskusi bychom si měli velice jasně říci, jaké jsou náklady a jaké jsou přínosy přijetí eura.

A váš postoj k euru?

Já jsem pro, abychom euro přijali.