Ministr zahraničí Tomáš Petříček: Zohledněme požadavky Kurdů

Turecká ofenziva do Sýrie by mohla ohrozit ukončení osm let trvajícího konfliktu. Na dotaz Deníku to dnes uvedl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). „Požadavek Turecka na chráněnou hranici se Sýrií je legitimní. Ukrajování části syrského teritoria ale považuji za značně riskantní,“ řekl Petříček.

Ministr zahraničí Tomáš Petříček | Foto: Deník / Martin Divíšek