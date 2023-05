Prožil nelehké dětství a nejtěžší pro něj bylo vyrovnat se s bezmocí, že nemůže věci v rodině změnit. „Když vidíte, že někdo uhodí vaši mámu a vy nemáte dost sil s tím cokoliv udělat, protože jste ještě dítě, je to těžké,“ řekl Deníku vrcholový sportovec v triatlonu Tomáš Slavata. Únikem i mechanismem, jak pracovat s nadbytečnou energií, se pro něj stal sport, prostřednictvím kterého spojuje děti z rozličného prostředí.

Tomáš Slavata s dětmi, pro které pořádá triatlonové závody | Foto: se svolením Tomáše Slavaty

Osvojil si syny své sestry, pro které chtěl být vzorem. Později poskytl domov dalším dvěma dětem. „Proto jsem se sportu nechtěl vzdát. Také jsem nechtěl jako člověk zklamat. Vždy byl můj sen postavit se na mistrovství světa na Havaji. A to se mi povedlo právě v Xterra terénním triatlonu,“ povídá.

Vaší vlajkovou lodí je triatlonová tour – série triatlonových závodů, kterých se od roku 2011 po celé České republice účastní děti od 7 do 18 let. Z dětských domovů i běžných rodin. Můžete ji přiblížit?

Sport odjakživa spojoval. Skrze tour chci dát dohromady děti z různých sociálních vrstev. Ukázat, že na startovní čáře jsme si všichni rovni. Bez ohledu na to, odkud kdo vychází. Když děláme tour a přijedou děti z různého prostředí, společně vytváříme úžasnou atmosféru. Všechny předsudky jdou stranou. Hledám příběhy dětí, které pak dokážu individuálně podpořit.

A jaké zázemí děti v dětských domovech nacházejí?

V dnešní době dětský domov poskytuje ohroženým dětem maximální komfort a péči. Jsou tam lidé, kteří se rozhodli být jim oporou. Snaží se napravit chyby, kterých se na nich dopustila jejich rodina, nikoli systém ústavní výchovy. Je dobré uvědomit si, z jakého důvodu musely být odebrány a v jakých podmínkách žily. Díky pracovníkům dětského domova mají tyto děti možnost realizovat své sny, ale hlavně si hojit rány, které si nesou z rodin. Dělají tam maximum pro to, aby děti neopakovaly chyby svých rodičů.

Většina dětských domovů má již své startovací byty, děti tam mohou být až do svých šestadvaceti, respektive dokud studují. Mnoho dětských domovů se také účastní nejen sportovních akcí, což je zásluha hlavně tamních vychovatelů, kteří tam jsou pro ně čtyřiadvacet hodin denně.

Zdroj: Youtube

Letos oslaví desetileté výročí nejstarší amatérská štafeta Českem Vltava Run. S týmy dospělých se bude v sobotu 13. května poměřovat též čtrnáct svěřenců dětských domovů Chrudim, Horšovský Tým, Hamr na Jezeře a Liběchov, které připravujete na běh. Tento dětský tým získá podporu projektu EPP – Pomáhej pohybem. V čem to spočívá?

Vltava Run je výzva, která v dětech zůstane a pomůže jejich sebevědomí. Odměnou za jejich odvahu bude možnost nakoupit sportovní vybavení pro svůj dětský domov právě díky projektu EPP – Pomáhej pohybem (kdokoliv může své naběhané kilometry v mobilní aplikaci proměnit na finanční příspěvek od Nadace ČEZ, za který bude do dětských domovů pořízeno různé sportovní vybavení – pozn. red.).

Jedná se o dětské domovy, se kterými dlouhodobě spolupracuji. Děti z dětských domovů v Liběchově a Chrudimi se mnou už absolvovaly Cestu k Baltu, kdy musely za pět dní zdolat necelých šest set kilometrů a dojet k moři. S dětským domovem Hamr zase již čtrnáct let realizujeme Mimoňský triatlon. Horšovský Týn má úžasnou běžkyni a fotbalisty, které plně podporuji.

Jedná se tedy o zkušené mladé sportovce, kteří chtějí přijmout výzvu Vltava Run. Ukázat, že dokážou fungovat jako tým a navzájem se podpořit. Silní ve sportu, silní v životě.

Tomáš Slavata (42 let)

Vrcholový triatlonista. V jednadvaceti letech získal do vlastní péče dva malé synovce, kteří se ocitli v dětském domově. Od roku 2014 má ve své péči též dva chlapce z dětského domova a sociálně slabé rodiny. Prostřednictvím triatlonových závodů propojuje děti z dětských domovů a běžných rodin. Se svým příběhem seznamuje děti na besedách v dětských domovech i základních školách. Je držitelem několika čestných ocenění.