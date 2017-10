Nesrovnalosti v přiznání jsem nemohl zpětně opravit, hájí se Okamura

Předseda hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) Tomio Okamura chtěl nesrovnalosti ve svém poslaneckém majetkovému přiznání opravit už před volbami, žádal o to sněmovní mandátový a imunitní výbor. Dostal ale informaci, že zpětná oprava není možná. Deník Mladá fronta DNES (MfD) dnes napsal, že Okamura v přiznání za loňský rok neuvedl finanční transakce v hodnotě zhruba 15 milionů korun.

"Výše mých příjmů za rok 2016, kterou jsem uvedl v majetkovém přiznání poslance, v absolutní částce zcela souhlasí - a je plně v souladu s daňovými přiznáními podanými na finanční úřad," uvedl pro agenturu ČTK Okamura.

Podle MfD v majetkovém přiznání Okamura neuvedl prodej bytu na pražských Vinohradech za deset milionů korun ani bankovní úvěr až do výše pěti milionů korun. Všichni poslanci přitom mají ze zákona povinnost přiznávat veškeré příjmy i závazky.

Nesrovnalostmi se zabývalo ministerstvo spravedlnosti, které Okamurův případ zaslalo na obecní úřad v místě trvalého bydliště šéfa SPD. Tamní úřad rozhodne, zda se poslanec dopustil přestupku.

Okamura uvedl, že sekretariát SPD chybně sloučil jeho příjmy z podnikání s těmi z prodeje nemovitosti a příjem z nemovitosti vepsal do špatné kolonky. Příjem je ale podle šéfa SPD uveden v celkové absolutní částce. "Stejně tak sekretariát do daňového přiznání neuvedl moji pět let starou hypotéku ve výši cca čtyři miliony Kč, jelikož jsme se domnívali, že se uvádí pouze skutečnosti vzniklé v daném období, jako je tomu u daňového přiznání pro finanční úřad," dodal šéf SPD.

Problémy kvůli majetkovému přiznání měl i šéf hnutí ANO a bývalý vicepremiér Andrej Babiš. Sněmovní mandátový a imunitní výbor na jaře požádal městský úřad v Černošicích, aby prošetřil nesrovnalosti v jeho přiznání.

Úředníci ale případ odložili s tím, že skutek je už promlčený. Poslanci žádali vyšetřit nesoulad mezi údaji, jež Babiš napsal do oznámení o příjmech, a těmi, jež zveřejnil v prověrce svých příjmů. Babiš to vysvětloval chybou své účetní, která do přiznání napsala hrubé příjmy, ale chybně je označila jako příjmy po zdanění.