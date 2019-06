TOP 09 reaguje na návrh auditní zprávy Evropské komise ohledně střetu zájmů premiéra Babiše. Podle předběžného návrhu zprávy, který zveřejnila média, má Babiš nadále vliv na koncern Agrofert, který vložil v únoru 2017 do svěřenských fondů, a současně má jako premiér vliv i na použití unijních peněz.

Předseda TOP 09 Jiří Pospíšil se domnívá, že Česko čelí kvůli podezření na Babišův střet zájmů mezinárodní ostudě i riziku, že přijde o stamiliony korun. Současné programové období se chýlí ke konci a je třeba vyjednávat o dalším. "Jaká asi bude naše pozice při vyjednávání, pokud o dotacích pro Českou republiku bude v Bruselu jednat trestně stíhaný premiér, který je podle Evropské komise ve střetu zájmů a nelegálně čerpá evropské dotace?" uvedl Pospíšil.

Vážná situace

Situace je podle TOP 09 natolik vážná, že by měl každý poslanec vstát a nahlas říci, zda podle svého nejlepšího vědomí a svědomí důvěřuje nebo nedůvěřuje Babišovi.

Hlasování o nedůvěře vládě zmiňují opoziční strany už od minulého týdne. Občanští demokraté, Piráti, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN ve středu uvedli, že chtějí před případným vyvoláním hlasování osobně jednat s předsedy ČSSD a SPD o jejich mantinelech spolupráce s ANO.

Navrhnout hlasování o nedůvěře vládě chtějí také Piráti, řekl v neděli v České televizi předseda jejich poslaneckého klubu Jakub Michálek. I když se nepodaří dojednat potřebných 101 hlasů, bude to podle Michálka důležité symbolické gesto. Předseda klubu poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek v neděli uvedl, že není optimista v tom, že by se podařilo 101 hlasů sehnat. "Přesto je naším stanoviskem, že by se o nedůvěře hlasovat mělo," řekl.