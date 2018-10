TOP 09 je ochotna jednat i s opozicí. Výsledek je pro nás úspěch, řekl Pospíšil

/ROZHOVOR/ TOP 09 vedlo v Praze společnou kandidátku se STAN a KDU-ČSL. Podle předběžných výsledků získali téměř 16 procent a zařadili se tak na třetí místo. Jak jsou spokojeni s výsledkem? Na to se Deník zeptal předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila.

Jak jste spokojeni s výsledkem v Praze?

Ten výsledek je zatím sice jen odhadovaný, přesto ho považuji za úspěch. Preference, které nám byly přisuzovány v předvolebních průzkumech, překonáváme. Získáme pravděpodobně přes patnáct procent.

Chci navíc poděkovat občanům, že do pražského zastupitelstva nepustili ani komunisty, ani extremisty. V zastupitelstvu bude pravděpodobně pět politických stran se silným mandátem. My začneme okamžitě vyjednávat s potenciálními partnery o společném reformním programu, který Praha opravdu potřebuje.

S kým půjdete do koaličních jednání a kdo je pro vás naopak nepřijatelným partnerem?

Už dneska začínáme jednat o programu s Janem Čižinským z Praha sobě. Před několika minutami mi volali také Piráti a nabídli mi spolupráci. Účast ANO v naší společné koalici je naopak spíše nepravděpodobná, i když jednat jsem ochoten se všemi politickými stranami, které se dostaly do zastupitelstva.

S kým tedy doopravdy sestavíme koalici, se teprve uvidí. Bude záležet na tom, jak se shodneme na vizích a programu, protože Praha potřebuje opravdovou obrodu.

Co konkrétně chcete obrodit? Co pro vás bude vůbec nejvyšší prioritou?

Praha například už léta bezvýsledně jedná o výstavbě pražského okruhu. Neříkám, že ho my zvládneme dokončit během následujících čtyř let vládnutí, to je projekt na delší časový úsek, je ale třeba s tím konečně pohnout. Ostatně právě z toho důvodu, že chceme některé věci konečně dotáhnout do zdárného konce, budeme o všem jednat i s opozičními partnery v zastupitelstvu.