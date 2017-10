Babišovu loutku do čela Sněmovny nepodpoříme, řekl Kalousek

TOP 09 podle svého odstupujícího předsedy Miroslava Kalouska znovu ujistila zástupce hnutí ANO o tom, že s ním do vlády nepůjde. Odmítla také návrhy na zkrácení řečnické doby ve Sněmovně, ochotna je jednat o omezení přestávek poslaneckých klubů. TOP 09 ani nepodpoří kandidáta ANO do vedení dolní komory, řekl Kalousek novinářům po zhruba dvacetiminutové schůzce se zástupci hnutí Andreje Babiše.

"Která Babišova loutka z hnutí ANO usedne na pozici předsedy Poslanecké sněmovny, je docela jedno. My tam budeme volit kohokoli jiného," uvedl Kalousek. ANO chce mít v čele Sněmovny dosavadního místopředsedu Radka Vondráčka (ANO), ODS bude nominovat na funkci třetího nejvyššího ústavního činitele svého předsedu Petra Fialu.

Kalousek řekl, že sedmičlenný klub TOP 09 si nebude nárokovat funkci místopředsedy Sněmovny, kterých by podle něj mělo být nejvýš pět. Do Sněmovny se dostalo devět politických stran a hnutí. "Možná, že někdo z nás bude kandidovat, ale nebude-li zvolen, nebudeme to chápat jako křivdu," řekl.

K případným změnám pravidel jednání Sněmovny Kalousek uvedl, že poslanci jeho strany nejsou ochotni se bavit o návrzích, které omezí demokratickou diskusi. Jako logické ale vidí návrhy na omezení přestávek sněmovních frakcí, neboť devět klubů by mohlo takto jednání Sněmovny zablokovat.

"Ty dvě hodiny jsme připraveni výrazně redukovat, protože by se taky nemuselo celý den jednat, jenom by se to vypřestávkovalo," řekl.

Atmosféra jednání, kterého se za TOP 09 zúčastnila také její místopředsedkyně Markéta Adamová Pekarová, byla podle Kalouska "plná soudružského porozumění". Předseda TOP 09 tak reagoval na dotaz, zda se na jednání neodrazily jeho vzájemné výpady s Babišem.