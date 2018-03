TOP 09 podnítila schůzi poslanců k situaci GIBS. Babiš bude vysvětlovat v úterý

Poslanci se sejdou na schůzi Sněmovny k situaci kolem Generální inspekce bezpečnostních sborů (GIBS) v úterý odpoledne, vyplývá z pozvánky. Její svolání podnítila strana TOP 09, pod žádost získala dostatečný počet poslaneckých podpisů. Premiér v demisi Andrej Babiš by měl na schůzi podle návrhu programu vysvětlovat kárné řízení s ředitelem GIBS Michalem Murínem.

Žádost podpořilo podpisem podle předsedy poslaneckého klubu TOP 09 Miroslava Kalouska 56 poslanců z řad TOP 09, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL a STAN. Nutných je podle jednacího řádu nejméně čtyřicet podpisů.

Stejný bod se TOP 09 nepodařilo zařadit na program nynější řádné sněmovní schůze. O návrhu se v úterý ani nehlasovalo, zařazení vetovali poslanci hnutí ANO. Ani mimořádná schůze se nakonec nemusí vůbec uskutečnit, a to v případě, že poslanci neschválí její program. Navzdory tomu se otevře prostor pro debatu, byť jen pro řečníky s přednostním právem.

Babiš vede s Murínem spor, inspekce už dřív oznámila, že premiér žádal ředitelovu rezignaci. Pokud by odstoupil do konce února, bylo by to prý "bez skandálu". Murín rezignovat odmítl.

Minulý týden Babiš oznámil, že hodlá Murína dočasně zprostit výkonu služby. Ze zákona o služebním poměru vyplývá, že člen bezpečnostního sboru může být zproštěn výkonu služby, pokud je podezřelý ze spáchání trestného činu, kázeňského přestupku nebo jednání, které má znaky přestupku.

Kázeňské řízení kvůli přestupku začalo v pondělí, není veřejné. Podle Kalouska existuje vážné podezření, že jde o snahu politicky ovlivnit GIBS a jejím prostřednictvím i další bezpečnostní složky.