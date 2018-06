TOP 09 před volbami: spolupráce s jinými uskupeními, kandidáti Fischer i Bek

Do podzimních senátních voleb, které rozhodnou o obměně třetiny horní komory, dnes TOP 09 vyslala 14 kandidátů, kteří mají být hlavními tvářemi voleb. O podpoře dalších jedná s jinými uskupeními, dolaďuje například dohody s KDU-ČSL. Zhruba třetinu kandidátů budou tvořit členové strany, na postavení dalších, takzvaných koaličních, se strana domluvila s partnery a podpoří i některé silné nezávislé osobnosti, například bývalého diplomata a kandidáta na prezidenta Pavla Fischera.

Kandidát do Senátu Pavel Fischer vystoupil 14. června 2018 v Praze při příležitosti zahájení kampaně TOP 09 pro volby do obecních zastupitelstev a Senátu, strana při té příležitosti představí své lídry, kandidáty a hlavní politická témata.Foto: ČTK/ Vít Šimánek

Cílem tohoto postupu podle předsedy TOP 09 Jiřího Pospíšila je, aby kandidáti demokratických stran na podzim uspěli.

"Kdo se nespojuje, nahrává extremistům," vysvětlil při dnešním zahájení první části kampaně postoj TOP 09. "Z 27 obvodů bude třetina našich kandidátů, určitá část koaliční kandidáti. Určitá část bude pouze naše podpora kandidátům spřízněných politických stran, kteří nám třeba recipročně podpoří v našem obvodu našeho kandidáta. Pak zbude několik obvodů třeba na Moravě, kde vyčkáváme, jací kandidáti budou navrženi," řekl Pospíšil.

TOP 09 podle něj cíleně nebude za každou cenu stavět kandidáty ve všech obvodech. "Samozřejmě bychom mohli, ale zvlášť v moravských obvodech by nebylo jasné, zda by uspěli. Štěpily by se síly pravice a sklidilo by na tom jen ANO a případně populisté. Proto jsme vybrali obvody, kde je šance uspět," uvedl.

Nejužší spolupráce váže TOP 09 a hnutí STAN, na některých kandidátech se domluvila s lidovci a ODS, někde debatuje o společném postupu také s Piráty. Mezi kandidáty, které podpořilo víc stran, patří například rektor Masarykovy univerzity v Brně Mikuláš Bek. "Demokratické strany jsou si vědomy rizik a dokážou najít společný hlas," uvedl Bek ke zkušenostem z vyjednávání o své kandidatuře.

Pro kampaň před senátními i komunálními volbami zvolila TOP 09 po propadu v loňských sněmovních volbách heslo "Zpátky k Topce. Zpátky na vrchol". Chce oslovit nejen skalní voliče, ale pokusit se o získání voličů, kteří stranu v posledních letech opustili, nebo ji zatím nevolili. V příštích třech měsících budou kandidáti vést kontaktní kampaň.

Všichni kandidáti do horní komory podpoření TOP 09 jsou podle Pospíšila osobnosti, které budou naplňovat funkci Senátu jako pojistky demokracie a západního směřování země. "Opravdoví vlastenci nekolaborují s Ruskem, nepodpoří nic, co by oslabovalo prozápadní pozici a místo země v NATO," uvedl.

TOP 09 má nyní na komunální úrovni 1200 politiků. Pro podzimní volby zvolila pět priorit. Jsou to jednoduchá a srozumitelná veřejná správa, výdaje pod kontrolou, moderní infrastruktura, důstojný život v obci aneb pomoc mladým a potřebným a podpora kultury v obcích.

Strany i nezávislí kandidáti mají čas na sestavení a odevzdání obecních kandidátek do 31. července. Ve stejný den skončí také lhůta pro nominace na senátory v 27 z 81 senátních volebních obvodů, v nichž se bude 5. a 6. října v prvním kole volit.

Nyní TOP 09 dolaďuje například podporu předsedy KDU-ČSL Pavla Bělobrádka na Náchodsku či místopředsedy lidovců Daniela Hermana na Chrudimsku. S Piráty debatuje o kandidátovi v Třebíči. Z rozhodnutí výkonného výboru strany z minulého týdne TOP 09 nikoho nepostaví v Olomouckém kraji. Původně tam měla kandidovat bývalá poslankyně Jitka Chalánková, výkonný výbor její kandidaturu ale neschválil. Pospíšil řekl, že na Prostějovsku, kde měla kandidovat, jedná s jiným kandidátem, podrobnosti ale sdělit nechtěl.