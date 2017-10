TOP 09: Slzy i volání po Kalouskově rezignaci

Pomáhej nám pánbůh. Těmito slovy ukončil svůj projev po sečtení všech hlasů čestný předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. Topka právě utrpěla drtivou porážku, do sněmovny se dostala jen s odřenýma ušima. Z dosavadních 26 mandátů obhájila jen sedm. Nezískala dokonce ani prvenství ve „své“ tradiční baště – v hlavním městě, kde byl lídrem. Tam skončila až čtvrtá.

„Lidé dnes očividně raději slyší sliby než pevné postoje,“ zhodnotil výsledek kníže, zatímco jeho spolustraníci se pomalu vzpamatovávali z těžkého šoku. Někteří dokonce v slzách.

Česko totiž čekají podle Schwarzenberga těžké časy. „Bude to velmi obtížná si-tuace. Když se zamyslíte nad tím, jaké strany nyní ve sněmovně zasednou, nic dobrého z toho nekouká,“ řekl. Andrej Babiš si podle něj bude jen prosazovat své obchodní zájmy, Tomio Okamura mu v tom bude „čile asistovat“. „Co čekat od Pirátů, to vůbec nikdo neví. Je to prozatím nečitelná strana, která nemá ani program. Může se z ní vyklubat kometa, která zhasne stejně rychle, jako dnes vystoupala,“ zhodnotil nové složení sněmovny.

O to víc se podle něj musí snažit TOP 09. „Dělali jsme chyby a byli jsme za to potrestáni, budiž. Já už jsem ale v životě zažil tolik porážek, že vím, že nás to nerozhodí. Neuhneme. Dál budeme bojovat, i když v menším počtu,“ řekl.

Ve štábu TOP 09 se mezitím začalo spekulovat o tom, kdo stranu do budoucna povede. Dosavadní šéf Miroslav Kalousek by měl podle spolustraníků skončit. Nahradit by ho měla nová tvář. Začala už dokonce padat první možná jména – například europoslanců Luďka Niedermayera a Jiřího Pospíšila nebo místopředsedkyně Markéty Pekarové Adamové. Pospíšil dokonce naznačil, že by se vedení strany ujal. „Záleží to ale na členské základně a na sněmu, který bude mít TOP 09 za měsíc,“ prohlásil

Kalousek má své rozhodnutí, jestli svou funkci složí, oznámit kolegům v úterý.

To ale Schwarzenberg odmítl komentovat. „Kalousek je výborný šéf. Do toho, kdo bude vést stranu v budoucnu, nebudu vůbec zasahovat,“ řekl. Vlastní angažmá v čele už ale vyloučil. Do politiky by se pode něj měli zapojit mladší, jako je místopředsedkyně Markéta Pekarová Adamová nebo 21letý radní Teplic Dominik Feri.