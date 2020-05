Předseda nejsilnějšího sněmovního klubu vládního hnutí ANO Jaroslav Faltýnek v televizní debatě řekl, že poslanci ANO se ještě poradí. Prohlásil ale, že komise je zbytečná, protože žádná komise ještě nic nevyřešila. Také předseda klubu SPD Fiala poznamenal, že málokterá vyšetřovací komise cosi vyšetřila. Víc podle svých slov věří Nejvyššímu kontrolnímu úřadu a policii.

Sněmovní opozice v některých případech kritizuje nákupy ochranných pomůcek jako neprůhledné nebo předražené. Pekarová Adamová v dnešní debatě odkazovala na nedávná slova prezidenta Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) Miloslava Kaly pro server HlídacíPes.org ohledně různých cen, které platila různá ministerstva.

"My to monitorujeme a už na základě naší analýzy můžu říct, že když třeba respirátor typu FFP2 nakoupí jedno ministerstvo za 34 korun a jiné za 636 korun, tak je můj názor jasný: děje se tu něco nesprávného," řekl tehdy Kala.

Nejvyšší kontrolní úřad již připravuje podklady pro případnou kontrolu nákupu ochranných pomůcek během nouzového stavu. Vedení úřadu by mohlo o jejím zařazení do letošního plánu rozhodnout v pondělí 18. května.

Fiala řekl, že pokud NKÚ prokáže, že nákupy byly předražené, měli by odstoupit ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) i ministr zdravotnictví Adam Vojtěch (ANO). "Měl by za to nést odpovědnost každý, kdo v nějaké době něco udělal špatně," dodal Faltýnek.