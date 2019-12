Do jednopokojového „bejváku“ vytvořeného z plachet napnutých mezi stromy na provazech si partička bezdomovců návštěvy často nevodí. Když to ale máte domluvené, vřele vás uvítají. Zvláště, když v ruce dřímáte něco ostřejšího k pití.

Oznamovat svou přítomnost nemusíte, místo zvonku tu mají štěkající psy, kteří sledují každý váš krok. Kdybyste přeci jen chtěli jako host ze slušnosti zaklepat na vstupní dveře, máte smůlu. Místo nich totiž visí stará špinavá deka, kterou někdo vyhodil do popelnice.

„Ahoj, jak se tu máte,“ navazuji kontakt se čtveřicí lidí přežívajících mezi keři v ruinách v Mlýnské ulici v Teplicích. Očima sleduji štěkající psí smečku, která tu s bezdomovci žije. „Jsou přivázaní?“ tážu se raději.

Spálí vše, co na ulicích najdou

Nejmluvnější ze všech obyvatel podivného přístřešku obklopeného odpadky je Monika Holubová. Na ulici se střídavě potuluje už skoro 20 let. Do Čech přišla ze Slovenska. „Chtěla bych práci, ale nevím jak. Nemám žádné doklady. Párkrát jsem to někde zkoušela, ale nevydržela jsem tam. Takže žiju tady s klukama na ulici a vybíráme popelnice,“ vypráví.

Její spolubydlící Milan už tolik sdílný o svém osudu není. „Nechci o tom mluvit,“ zarazí hned v úvodu jakékoliv otázky. S díky odmítá i donesené krabicové víno. „Jsem pivař,“ zdůvodní.

Zimou prolezlé přírodní obydlí jim prohřívá teplo z ohniště uprostřed. Lemují ho různé kusy nábytku, na kterých sedíme. „Musíme si tu pořád topit, jinak to teď nejde. Dřeva je ale naštěstí zatím dost. Lidi ho vyhazujou, my si ho bereme. Na den nám stačí dvoje staré dveře,“ líčí Monika. Zároveň přiznává, že spálí vše, co po ulicích najdou. Hadry, papír i staré větve ze stromů.

Poslední dva dny, kdy teploty klesly v noci pod nulu, byly pro lidi na ulici první větší zatěžkávací zkouškou. S provizorní pomocí mezi ně vyrazili terénní pracovníci z neziskové organizace Květina. „Rozdali jsme čepice a bundy, které jsme tu měli připravené ze sbírek. Nedostatek je dek,“ sdělila Barbora Vernerová. Ne všichni venku žijící lidé jsou pomoci podobných organizací naklonění. Najdou se i tací, kteří spolupracovat nechtějí.

Musí měsíc vydržet

Do ledna, než se v Teplicích otevře nové centrum pro bezdomovce, kde se budou moci zahřát a také vykoupat, jsou odkázáni třeba na služby White Light v Trnovanech. „Chodíme se tam občas umýt,“ potvrzuje Monika z Mlýnské. „Až otevře Květina, budeme chodit tam,“ dodává.

Podle městské policie, která počty bezdomovců v Teplicích čas od času monitoruje, žijí v Mlýnské ulici přes zimní měsíce každoročně až dvě desítky lidí. Stahují se sem z celého města. Nově přicházejí i z Dubí, kde soukromník nechal vyklidit zpustlé garáže na Lesní bráně. Bezdomovci proto museli tamější pelechy opustit.