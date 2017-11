Topolánkovi pokuta za pozdní registraci účtu nehrozí

Kandidát na prezidenta Mirek Topolánek pokutu za pozdní registraci volebního účtu nedostane. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a politických hnutí s ním správní řízení nezahájí.

Dnes to řekl po jednání úřadu jeho člen Tomáš Hudeček. Topolánkovi hrozila sankce až 500 tisíc korun za to, že nestihl u úřadu zaregistrovat svůj účet do 7. listopadu. Úřad dnes také Topolánkův transparentní účet zveřejnil na svém webu.

Zákon podle Hudečka stanoví, že kandidáti musí svůj volební účet oznámit kontrolnímu úřadu do pěti dnů od vyhlášení voleb. Neřeší ale situaci, kdy se uchazeč o účast ve volbách rozhodne kandidovat až později. Úřad proto za nejzazší termín, ke kterému by měl být účet v bance zřízen, označil termín podání kandidátní listiny na ministerstvu vnitra, tedy 7. listopad. Hudeček podotkl, že následně je úřad ochoten tolerovat pětidenní technickou lhůtu na vyřízení dalších formalit a na minimálně neformální, například telefonické oznámení založení účtu.

Podle informací z Topolánkova transparentního účtu byl termín jeho zřízení 7. listopad, kdy na něj také začaly plynout první dary. Hudeček proto poznamenal, že úřad zatím nevidí důvod, proč by s Topolánkem zahajoval správní řízení a případně mu udělil pokutu.