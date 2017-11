Topolánkovy šance stát se prezidentem? Politologové se neshodují

Mirek Topolánek je kandidátem, který má za určitých okolností šanci postoupit do druhého kola prezidentské volby. Myslí si to politolog Ladislav Mrklas z pražského Cevro Institutu. Naopak Lubomír Kopeček z brněnské Masarykovy univerzity je k Topolánkovým volebním vyhlídkám skeptický. Někdejší premiér by podle něj měl větší šanci, kdyby šel do voleb jako kandidát ODS.

Topolánek má podle Mrklase šanci získat hlasy od podstatné části voličů ODS, TOP 09 a částečně i Starostů a KDU-ČSL. "Dokonce si může sáhnout pro řadu těch, kdo by volili Miloše Zemana, nicméně jsou dnes trochu na vážkách," myslí si Mrklas. Při dobře nastavené kampani by Topolánek podle něj mohl získat 15, 18, možná i 20 procent, odhaduje Mrklas. "A to by za určitých okolností mohlo stačit na postup do druhého kola," uvedl politolog. Topolánek je podle Mrklase protizemanovský kandidát jiného typu než ostatní uchazeči o prezidentskou funkci. "Je to někdo, jehož názory jsou dlouhodobě známé, pro spoustu lidí jsou určitě nepřijatelné, pro spoustu lidí nějak zajímavé. Totéž se dá říct i o jeho životním příběhu," uvedl Mrklas. To může z Topolánka udělat zajímavého kandidáta i pro lidi, kteří uvažují o volbě Jiřího Drahoše, nicméně nejsou si jistí jeho názory. ČTĚTE TAKÉ: Topolánek se rozhodl kandidovat kvůli paktu Babiše a Zemana Poměrně skeptický je k Topolánkovým prezidentským vyhlídkám Kopeček. "Šance tam je, ale velmi malá," zhodnotil brněnský politolog. Podle nej je Topolánek člověkem s velkou energií, politickými zkušenostmi a schopností vést kampaň. Naopak Topolánkův handicap vidí v kandidatuře na poslední chvíli i v tom, že řada lidí stále nezapomněla na okolnosti provázející Topolánkův politický konec, ať už šlo o kauzy jeho blízkého spolupracovníka Marka Dalíka nebo takzvanou Toskánskou aféru. ČTĚTE TAKÉ: Lobbista Dalík by dnes měl nastoupit do ruzyňské věznice Topolánkovy šance na úspěch by podle Kopečka byly větší, kdyby šel do voleb jako kandidát konkrétní politické strany. "Kdyby to byl kandidát ODS s podporou dalších stran, tak je to úplně jiná situace než kandidát, který sbírá podporu různě po senátorech," řekl Kopeček. Bez jasné podpory některé ze stran podle něj bude Topolánkovi chybět zázemí i peníze na kampaň. ČTĚTE TAKÉ: Glosa Kateřiny Perknerové: Topolánek útočí Expremiér a někdejší předseda ODS Topolánek oznámil vstup do boje o Pražský hrad dnes odpoledne. Pro svou nominaci hodlá získat podporu senátorů z pěti klubů včetně ODS, potřebné podpisy ale ještě nemá. Podrobnosti chce oznámit v úterý, kdy je nutné přihlášky do prezidentské volby odevzdat. ČTĚTE TAKÉ: Expremiér Topolánek se pokusí o Hrad, Pospíšil to vzdal Ich komme, ich komme. 5 senátních klubů. Asi to dám. Šílené rozhodnutí. Srdce nad rozumem. Tož tak… — Mirek Topolánek (@MirekTopolanek) 5. listopadu 2017

Autor: ČTK