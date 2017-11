Topolánkův volební účet není transparentní, hrozí mu pokuta

Prezidentský kandidát a bývalý premiér Mirek Topolánek nestihl včas zaregistrovat svůj volební účet. Podle něj konto u České spořitelny navíc ještě není transparentní. Od Úřadu pro dohled nad hospodařením politických stran mu tak hrozí pokuta až 500 tisíc korun. Podle Topolánkova týmu zákon nepočítá s oznámením kandidatury na poslední chvíli.

Topolánek podal kandidaturu s deseti podpisy senátorů v úterý a tentýž den si založil transparentní účet, píše server. Úřad pro dohled nad hospodařením politických stran a hnutí od něj ale zatím žádost o registraci nemá. "Nejzazší termín pro dodání transparentního účtu byl v úterý. Tedy zároveň s koncem lhůty pro podání přihlášky na ministerstvo vnitra, a to pouze pokud do té doby kandidát reálně neprojevil vůli kandidovat," uvedl člen úřadu Jiří Navrátil.

Úřad teď podle Navrátila bude hledat způsob, jak situaci řešit. "Osobně to vidím minimálně na zveřejnění toho, že kandidát nesplnil svou povinnost. Měla by tam být podle mě nějaká sankce, ať už symbolická nebo ne," míní Navrátil. Člen Topolánkova týmu Dalibor Veřmiřovský serveru sdělil, že žádost o Topolánkovu registraci, včetně čísla transparentního účtu, odeslal úřadu ve čtvrtek. "Zatím ale v žádosti chybí odkaz na transparentní účet, který doplníme bezprostředně, jak ho obdržíme od banky," uvedl Veřmiřovský. Česká spořitelna podle něj přislíbila, že to bude co nejdříve.

Podle mluvčího České spořitelny Filipa Hrubého má u nich Topolánek účet od 7. listopadu. "Standardní doba na to, kdy účet učiníme transparentním je 14 dnů. V případě, že klient požádá, aby byl účet transparentní dříve, tak mu vyjdeme vstříc, tento požadavek ale dosud od pana Topolánka nevzešel," uvedl mluvčí.

Veřmiřovský doplnil, že kontaktoval zástupce Úřadu pro dohled nad stranami, aby situaci vysvětlil. "Celá záležitost je způsobena rozhodnutím kandidovat na poslední chvíli, s tím zákon nepočítá," uzavřel. Nový úřad funguje od ledna, prezidentské volby řeší poprvé.