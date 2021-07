Část domácností je také bez elektřiny, všechny by měly být připojené do 26. července, připomněl hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj ale fungují různé elektrocentrály a rozdávaly se plynové vařiče, takže lidé nejsou zcela bez energií. "Funguje tam stravování," řekl hejtman.

Podle Pelikána skončily práce na převozu skládek. Nyní jsou už jen tři v Hruškách, Mikulčicích a Hodoníně, přičemž v Mikulčicích je skládka plná. Grolich uvedl, že v areálu Moravských naftových dolů v Lužicích skončí sklad stavebního materiálu, přičemž budou fungovat sklady v jednotlivých zasažených obcích. Důvodem je lepší organizace. "Pouze pro Hodonín Pánov bude fungovat sklad v Lužicích. Dohodli se na tom starostové," řekl hejtman. Zbývající materiál se rozdělí do obcí. Podle Grolicha je ale stavební materiál i nadále potřeba, protože sotva přijede, ihned se někam rozdělí.

Nejpostiženějšími obcemi byly Hrušky, Moravská Nová Ves, Mikulčice, Lužice a Hodonín. V obcích pracuje asi 90 strojů těžké techniky, je tam kolem 200 členů hasičského sboru a armády a také asi 150 policistů. Ředitel jihomoravské policie Leoš Tržil uvedl, že policisté hlídají i skládky. Dodal, že není pravdou, že na ně lidé chodí vyhledávat věci. "K ničemu takovému nedošlo, skládky jsou střežené, je tam zákaz vstupu," zdůraznil Tržil.

Bouře s tornádem o rychlosti až 324 kilometrů v hodině postihly Břeclavsko a Hodonínsko poslední červnový čtvrtek. Vyžádaly si šest životů a desítky zraněných.

Jihomoravský kraj má pro lidi zasažené bouří leták s kontakty na sbírky

Jihomoravský kraj dodal do každé domácnosti v obcích zasažených červnovou bouří a tornádem leták, na němž lidé najdou kontakty na pomoc ze sbírek a ministerstva pro místní rozvoj. Novinářům to dnes v Podivíně řekl po jednání krizového štábu hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL). Podle něj v tom byly zmatky. Kraj eviduje, že si u ministerstva zatím podalo žádost asi 650 lidí, žádostem ale chybí odhad škod. Kraj ohledně postupu čeká do pátku na metodiku z ministerstva.

Ministerstvo nabízí na zničené domy dotaci až dva miliony korun s možností také třímilionového úvěru na 30 let s výhodnějším úrokem jedno procento. Server irozhlas.cz uvedl, že o dotaci z programu Živel podalo žádost 759 lidí. Státní fond podpory investic, který dotace rozděluje, ale podle serveru vrátí 90 procent žádostí k doplnění, protože v nich chybí znalecké posudky i výše plnění pojišťoven.

Podle Grolicha byly původní žádosti, které sbírali úředníci na místě, jen předběžné. "Lidé potřebují odhad nákladů a to ještě nemají. Snažíme se s tím pomoct, ale čekáme do pátku na metodiku ministerstva, jakým způsobem to zpracovat," řekl Grolich. Dodal, že kraj očekává, že se objeví další žádosti.

Bouře poslední červnový čtvrtek nejvíce zasáhla Moravskou Novou Ves, Hrušky, Mikulčice, Lužice a Hodonín. Leták vydaný krajem osahuje kontakty na sbírky Nadace Via, u které lze žádat až o 150 tisíc korun, sbírku Diecézní charity Brno, kde lidé mohou podle stavu poškození domu získat až 200.000 korun, a také kontakt na Český červený kříž, který dává až 250 tisícna každý zdemolovaný dům. Nechybí ani kontakty na ministerstvo pro místní rozvoj s ohledem na možné dotace a úvěry. Kraj také upozorňuje na to, že o podporu nepřijdou ani lidé v exekučním řízení, je však nutné skutečnost řešit s poskytovatelem podpory, který pomůže najít řešení.