Před dvěma týdny Češi očekávali na obloze divočinu. Hnala se na ně bouřka, z níž se mohla vyvinout i tornáda. To se nakonec nestalo. „Tady je vidět, jak je to počasí citlivé. Všechny ukazatele nám říkají, že by to mohlo nastat a pak to příroda trochu odkloní jinam,“ říká meteorolog Petr Dvořák. Letní počasí přibližuje v rozhovoru pro Deník.

Jaké můžeme očekávat počasí na začátku prázdnin?

Evropské centrum pro střednědobou předpověď uvádělo mírně nadprůměrné teploty. Možná začátek bude nepatrně chladnější, ale pak by měly být teploty zase nadprůměrné. Takže nás čeká typicky letní počasí. Může být polojasno, mezi 25 až 30 stupni Celsia. Zatím to nevypadá na extrémní vlnu veder. To „zatím“ znamená v příštích čtrnácti dnech. Ale může to nastat.

Do třetice za jedinou sezonu bychom tornádo zažít nemuseli, doufají lidé v Lubné

Před dvěma týdny se na Česko valily silné bouřky, meteorologové varovali dokonce před tornádem. Může se takové varování objevit znovu během prázdnin?

To se dá očekávat, protože to je taková vlastnost našeho letního počasí. Tím ale neříkám, že to přijde. Pravděpodobnost je poměrně vysoká, ale jistota není nikdy. Před dvěma týdny jsem i já doma vyhodnocoval, že by mohly být tornádové jevy, jako jsou tromby. To jsou ty choboty pod bouřkovými mraky. Tornádo nastane až tehdy, kdy se dotknou země.