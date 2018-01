Tragédie u Horoměřic: Kolegové zakládají sbírku pro rodinu řidiče

AKTUALIZOVÁNO 57 37

Prezidentští kandidáti, kteří postoupili do druhého kola voleb, po prvním kole hlasování dnes především připravovali plány do nadcházejících dvou týdnů. Tým Jiřího Drahoše počítá s tím, že před druhým kolem voleb do kampaně vloží deset milionů korun. Drahošovi nabízí pomoc několik protikandidátů z prvního kola, Michal Horáček například konkrétně své velké reklamní plochy, internetovou kampaň a kontaktní centrum.