Tramping v Česku slaví 100 let. Národopisné muzeum otevře tematickou výstavu

Prodavač/ka Potraviny na Praze 5, Velká Chuchle přijmou do svého pracovního kolektivu nové spolupracovníky na pozici pokladní a úsek lahůdky, ovoce-zelenina prodavače/ku. Nabízíme možnost seberealizace a dalšího rozvoje. Nástupní plat 18.000 Kč/měs. Další informace po zaslání vašeho životopisu a při pohovoru. Kontaktujte nás prosím na mail: petrakotal@seznam.cz nebo tel. viz níže

Informační technologie - Informační technologie Programátor 30 000 Kč

Vývojáři webu a multimédií HTML kodér. Požadované vzdělání: úsv. Jednosměnný provoz, úvazek: . Mzda min. 30000 kč, mzda max. 40000 kč. Volných pracovních míst: 1. Poznámka: Pracovní poměr na dobu neurčitou. , Co bude tvojí pracovní náplní? , Zpracovávat a kódovat grafické návrhy webových stránek a jejích částí, spolupracovat na nových projektech a rozvíjet již běžící projekty., Co od tebe očekáváme?, Alespoň SŠ vzdělání, 1 rok praxe, znalost HTML5, CSS3, responzivního návrhu a kompatibility mezi prohlížeči, spolehlivost, preciznost a chuť učit se novým věcem., Pokud máš navíc základní znalosti PostCSS, jQuery, Gulp nebo Git, je to pro tebe výhodou. Pokud ne - nevadí, rádi tě to naučíme!, Co ti nabízíme?, Především skvělý tým zapálený pro věc, zaměstnanecké benefity - příspěvek na stravu, notebook, práci na zajímavých projektech, odpovídající platové ohodnocení + odměny dle výsledků práce, v případě potřeby homeoffice, sickdays, nástup možný ihned., První kontakt na e-mail. adrese: novotny@shean.cz. Pracoviště: Shean s.r.o. - provozovna, Bezručova, č.p. 14, 678 01 Blansko 1. Informace: Miloslav Novotný, +420 774 277 443.