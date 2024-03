PODCAST: Toužil jsem být ženou. Teď jsem zmutovaný muž bez penisu, říká Daniel

Vyrůstal se třemi staršími bratry, otcem alkoholikem a matkou silně věřící ve svědky Jehovovy. V sedmi letech se jednomu z bratrů svěřil s touhou stát se v budoucnu ženou. Tranzicí, tedy operací pohlavních orgánů, prošel v osmnácti letech. O čtyři roky později ovšem zjistil, že chce být opět mužem. Jaké to je narodit se do nesprávného těla, kdy se vyautoval a co všechno tranzice a následná detranzice obnáší? Nejen na tyto otázky odpovídá Daniel Black, který říká: Tranzice se zdá jako jednoduché řešení, ale nevyřeší vůbec nic. Problém trans lidí totiž tkví v hlavě, ne v tom těle.