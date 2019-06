Nekonečný příběh kolem premiéra Andreje Babiše (ANO) a holdingu Agrofert, který vložil do svěřenských fondů, pokračuje novým dějstvím. Podle návrhu auditní zprávy Evropské komise (EK) Babiš porušuje český zákon o střetu zájmů po celou dobu svého působení ve vládě.

Komise za problematické označuje všechny dotace udělené Agrofertu od února 2017. Tehdy vstoupila v účinnost novela zákona zakazující dotace pro firmy ovládané členy vlády. Česku nyní hrozí, že bude muset vrátit až 451 milionů korun.

A co zemědělské dotace?

Tím vše navíc může jen začít. „To důležitější nás teprve čeká – na jedné zprávě totiž Evropská komise ještě pracuje,“ uvedl na Twitteru europoslanec Tomáš Zdechovský (KDU-ČSL). Jde o posouzení Babišova možného střetu zájmu v oblasti zemědělství v dalším připravovaném materiálu.

Nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman audit, jehož znění je již od soboty veřejně dostupné na různých serverech, hodlá urychleně analyzovat.

„Co je tam napsané, je závažné a mohlo by to zakládat podezření z trestného činu,“ uvedl Zeman v České televizi. Analýza má být hotova do tří týdnů.

Střet s nejvyšším zástupcem

Babiš k vyjádření nejvyššího žalobce Deníku sdělil, že sám Zeman musí vědět, proč ho poskytl a co jím chtěl říct. „Vůbec nerozumím tomu, jak bychom se mohli pohybovat v oblasti jakéhokoliv trestného činu. Samotný nezávazný předběžný návrh auditní zprávy je plný faktických nepravd, které budou příslušné české odborné orgány v následujících měsících trpělivě vysvětlovat a vyjadřovat se k nim,“ míní Babiš.

Podle něj je tedy více než předčasné dokument analyzovat. „Nechce se mi věřit, že by odborník na úrovni nejvyššího státního zástupce docházel k tak ukvapeným závěrům místo toho, aby počkal na finální verdikt. Touto svou horlivou iniciativou nectí pravidla řádného a spravedlivého procesu. Skutečně nevím, jaká je jeho motivace,“ prohlásil premiér.

Zemanův konec?

Ministryně spravedlnosti Marie Benešová (za ANO) včera v televizi Prima potvrdila, že předloží novelu zákona o státním zastupitelství stanovující funkční období vedoucích žalobců na sedm let. Nejvyšší státní zástupce by vzhledem k přechodným ustanovením skončil po dvou letech od její účinnosti.

S tím nesouhlasí šéf TOP 09 Jiří Pospíšil. Prosazuje desetileté období, podobně jako tomu bylo v novele zákona o soudech a soudcích. S tímto principem souhlasí i předseda Ústavního soudu Pavel Rychetský.