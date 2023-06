Plno neduhů se dá vyléčit jedině pohybem. Když se jeden den nehýbete, pozvolna umíráte. V rozhovoru s Deníkem to říká sportovkyně, trenérka a kaskadérka Hana Dvorská. „Vždyť zvířata jsou taky pořád v pohybu. A jak jim svědčí. Když se člověk každý den hodinku projde třeba s hůlkami i bez nich, pro tělo je to to nejlepší. Navíc je to zadarmo,“ dodává.

Jaké další možnosti sportovat člověk má, aniž by za to platil?

Stačí si koupit kecky a můžete běhat. Dokonce i Praha je na běh ideální, jsou tam různé parky či cestičky. Při svých bězích stále objevuji nová místa. Boomem jsou i outdoorová (otevřená – pozn. red.) a workoutová (venkovní posilovny – pozn. red.) hřiště. Tam se mladí lidé vyblbnou, aniž by museli tahat železa v tělocvičnách. Mohou dělat výmyky, skoky, ručkovat, přitahovat se, shybovat. Prospějí tím celému tělu.

Mnoho lidí trápí kolena. Co je pro ně vhodné?

Třeba jezdit na kajaku. Na obyčejném plasťáku. Posílí paže, břicho i záda. Nebo lehká jízda na kole, ta kolenům jen prospěje. Doporučuji také otužování. Do Vltavy jsem začala lézt za covidu a nyní v ní plavu třikrát týdně v jakémkoli ročním období. Nikdy se mi nechce, ale když tam vlezu, přijdu si jako hrdina. Plavání je pro mě meditací, byť jsem jinak upovídaná a potřebuji akci. Je to navíc dobré na psychiku.

A na organismus?

Tělo není hloupé. Když do studené vody vlezete, srdce a plíce pracují naplno. Do středu těla vám díky tomu proudí teplo, mrznou jen končetiny. Naopak, když vylezete, teplo se přelije do nohou a rukou. Díky tomu se prokrví celé tělo včetně kloubů. A taky za to nemusíte vydat ani korunu.

Máte nějaký další tip na sportování?

Dá se dělat cokoliv, ale musí vás to bavit. Mít nějaký cíl. Chodit, běhat, dřepovat, klikovat, skákat přes švihadlo. Já si koupila jednokolku. Trvalo mi tři měsíce, abych se naučila udržet se na ní. Jezdila jsem kolem otevřeného hřiště a držela se plotu. Tělo to zvládlo. Posiluji si tím rovnováhu, břicho i nohy. Jednou si ji pořídíte a pak už sportujete zadarmo. A máte radost z nově zvládnutého pohybu.

Pořádáte ranní cvičení. Jak probíhají?

Jsou to bootcampy pro lidi před prací. Chodí tam hlavně ti, kteří vědí, že pak celý den budou sedět a nezvládnou žádné další cvičení. Manažeři, dělníci, prostě všichni. Je tam výborná parta, která se navzájem motivuje. Někteří přijdou s tím, že voucher od někoho dostali, nechce se jim, ale za půl roku už chodí dokonce na různé závody. Chytí je to. Pohyb je téměř všespasitelný. Je to lék na vztahy, na problémy, člověk se vypotí i vypovídá. Je dobré najít si partu lidí, jezdit na výlety, chodit, běhat. Zkrátka jakkoli hýbat rukama, nohama a celým tělem.

A druhý den relaxovat…

To ne, je dobré hýbat se každý den. Udělat si z toho návyk. Bez toho, aby se člověk alespoň hodinu denně aktivně hýbal, by si vůbec neměl jít večer lehnout. Nic to nestojí a je to i výborná prevence proti civilizačním chorobám.

Sportu se věnujete celý život?

Ano. A jsem ráda, že mě ke sportu rodiče vedli. Závodně jsem plavala – na tréninky jsem před začátkem vyučování jezdila sama od první třídy. Chodila jsem dvakrát týdně do Sokola, tam jsem dostala veškeré sportovní návyky, kázeň a disciplínu. Od patnácti let skáču z letadla, vystudovala jsem Fakultu tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy. Od té doby jsem tělocvikář v duchu Tyrše. Snažím se předat radost z pohybu lidem všech generací. Kdo se chce aktivně hýbat, nesmí ho odradit ani roční období, ani věk, dokonce ani nějaká nemoc či nemohoucnost. Vždycky se dá něco vymyslet, aby se tělo uvedlo do pohybu. A mým posláním je lidi k pohybu motivovat, inspirovat a předávat jim všechny zkušenosti, které jsem za svůj život díky sportu získala.

Hana Dvorská (63 let)



Trenérka, kaskadérka, držitelka Ceny Věry Čáslavské za celoživotní přínos sportu.



Pořádá plno sportovních akcí.



V červnu kupříkladu tyto:

16. - 18. června: Hogo fogo víkend v Kořenově (Jizerské hory)

21. června: Olympijský běh na Petřín (v 18 hodin je sraz před Kinského palácem)

26. června: Bootcamp Malostranský triatlon



Podrobnější informace na www.sportujme.cz.