Vedle jahod, jejichž samosběr právě zažívá boom, si lidé mohou na polích nasbírat i jiné ovoce a zeleninu. Farmy poctivě informují o tom, co právě dozrálo a v jaké dny i za kolik lze za příjemnou i užitečnou aktivitou vyrazit. V současné době si lidé mohou sami nasbírat například třešně nebo hrášek. Následovat bude mimo jiné česnek. Deník přináší stručný přehled.

Lidé si na polích farem mohou natrhat i třešně. | Foto: Shutterstock

V Sadech Machů na Znojemsku je v plném proudu samosběr třešní. Nyní je možné natrhat si plody z korun stromů, které jsou vhodné na džem. Člověk se tam ale dostane jen po žebříku. Ostatní třešně jsou v tuto chvíli otrhané a další dozrávají. Lidé se jich ale brzy dočkají. Všechny termíny farma uvádí na sociální síti Facebook či svém webu. Sad se nachází asi kilometr za odbočkou Trnové Pole - rozcestí.

Termíny se vyplatí sledovat pravidelně. Rostou tam totiž dvě odrůdy třešní (jedna právě dozrává) a velký zájem o samosběr panuje hlavně mezi rodinami s dětmi. „Mají to jako zážitek. Přijdou do sadu, kde jsou i jahody, takže si mohou rovnou natrhat dva druhy ovoce,“ řekla Deníku Denisa Machů z této rodinné firmy. Jednotná cena za nasbírané třešně i jahody je sedmdesát korun za kilogram, lidé si nosí vlastní košíky a platí hotově.

Samosběr jahod a třešní nabízí také kupříkladu rodinná zemědělská farma Lička na Novojičínsku. Na svých facebookových stránkách tamní farmáři aktuálně zveřejňují volné termíny nebo jejich přesun. Stává se totiž, že lidé ovoce rychle vysbírají a oni tak čekají na dozrání dalšího. Jednotlivé farmy po celé republice také občas ruší samosběr kvůli počasí.

Doba hrášku

Na farmách nabízejí k samosběru různé ovoce či zeleninu vždy podle toho, kdy dozrají. „Nyní je u nás možné sbírat hrášek,“ uvedla pro Deník kupříkladu Zdeňka Měšťánková z farmy v Bochoři na Přerovsku. Jeho cena je šedesát korun za kilogram.

Na webu rodinná farma informuje i o tom, že tam lidé - vyjma neděle - stále mohou sbírat jahody. Nasbírané kilo vyjde na sedmdesát korun.

Jahody a hrášek si zájemci mohou nasbírat také třeba na Farmě Hanč ve Vraňanech na Mělnicku. Kilo jahod tam vyjde na sto korun, kilo hrášku na sedmdesát. O termínech a dalších záležitostech farma pravidelně informuje. Později by tam měl být také samosběr okurek, brambor a cibule.

Blížící se česnek

Ve farmě Dryák, která má pole ve Vítově, což je místní část obce Žižice poblíž středočeského Slaného, samosběry teprve odstartují. A budou pestré. „Část jahod nám zmrzla, tak čekáme, jestli se vzpamatují. Během června nebo července chystáme též samosběr česneku a hrášku,“ sdělila Deníku tamní pracovnice Nikola Vedralová.

Informovat na sociální síti Facebook (případně ve zkrácené verzi na webu) této farmy budou též o tom, kdy posléze zahájí samosběr mrkve, okurek, lilku, cibule, rajčat, kopru, paprik, cuket, celere, zelí, brambor, řepy, dýní, petržele či melounů. „Možná budeme mít i kytky. Máme je zasazené a uvidíme, jak a zda budou kvést,“ dodala farmářka.

Něco pro zdraví

Mimo to, že se člověk při samosběru hýbe a užije si hezký den, udělá pro zdraví i to, že konzumuje čerstvé ovoce či zeleninu. Například jahody v sobě mají plno vitamínů (především céčka, ale i béčka, éčka či áčka) a minerálních látek (například vápníku, draslíku, hořčíku, železa či zinku). Je to silný antioxidant, který člověka chrání před bakteriemi a škůdci.

I třešně obsahují vitamíny a minerály, kupříkladu vysoký obsah železa a draslíku. Obojí ovoce navíc chutná dětem a může jim nahradit alespoň část pamlsků. Z nedávného průzkumu, který pro společnost Hero Česko uskutečnila agentura STEM/MARK, totiž vyplynulo, že tři čtvrtiny českých předškoláků jí sladkosti každý druhý den. Zdravé jsou i hrách a česnek, které mimo jiné přispívají ke snížení krevního tlaku či hladiny cholesterolu.