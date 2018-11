Trest za plagiátorství. Univerzita Karlova poprvé odejmula absolventovi titul

Španělská prokuratura obžalovala bývalé katalánské vedení ze vzpoury. Nejvyšší trest 25 let žádá pro bývalého katalánského vicepremiéra Oriola Junquearase. Tresty od 17 let do osmi měsíců vězení požaduje i pro další téměř dvě desítky politiků. Informoval o tom deník El País.