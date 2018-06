Trestat děti za vysvědčení? Nesmysl, říká psycholožka

Každý rodič by měl mít představu, jaké vysvědčení jeho ratolest domů přinese. Trestat za vysvědčení je nesmysl, je výsledkem minimálně půlroční práce a není žádným překvapením. Takový názor má Jaroslava Štětinová, ředitelka Pedagogicko-psychologické poradny Středočeského kraje. „Možná by si spíše měl rodič sáhnout do svědomí, zda udělal vše pro to, aby jeho dítě obstálo,“ podotýká.

Za nevhodný dárek za vysvědčení považuje peníze a úplně nejhorší je potom nezájem. „Takové případy se, bohužel, také stávají: dítě přinese vysvědčení a rodiče ho ani neokomentují anebo jen negativně. Za každým vysvědčením je ale práce dítěte a k té by se rodiče měli vyjádřit, tu zhodnotit,“ řekla.

Co ale dělat v případě, kdy vysvědčení není takové, jaké si rodiče představovali? Co když se na něm objeví známky, které nelze považovat za úplně nejlepší? „A co je nejlepší vysvědčení? Asi samé jedničky. Ne všichni na ně ale mohou dosáhnout. Dobré vysvědčení je tedy takové, za kterým stojí chuť poznávat, pracovat, snaha o zlepšení,“ odpověděla Jaroslava Štětinová.

Jak ale dítě odměnit za vysvědčení? Podle Jaroslavy Štětinové by se dalo nahlížet na vysvědčení jako odměnu za vykonanou práci. „My dospělí chodíme do práce a nikdo nás za náš plat neodměňuje. Pro dítě je jeho prací škola a výsledky jeho snažení se pak ukáží právě na vysvědčení. Domnívám se tedy, že cesta do cukrárny, na dobrý společný oběd, společné grilování, cesta na výlet, je ideální,“ vysvětlila.

Rodiče tráví společný čas s dítětem, mají příležitost popovídat si o tom, zda jsou s výsledky práce dítěte spokojeni, mohou mu říci, že jsou na dítě pyšní. „Stejně tak si mohou říci, že tentokrát se to moc nepovedlo, kde se stala chyba a co můžeme udělat pro to, aby příště byly výsledky lepší,“ podotkla.

Otázkou potom zůstává, zda si mají děti o prázdninách užít volna, nebo se po určitém čase začít znovu připravovat na přicházející školní rok. Ředitelka pedagogicko-psychologické poradny Jaroslava Štětinová říká, že prázdniny jsou dobou odpočinku a oddechu.

„Proto jsou to prázdniny – doba prázdna od školních povinností a úkolů. I my dospělí si chceme odpočinout od dohledu na psaní úkolů, opakování učiva, kontroly aktovek,“ odpověděla.

Přípravou na školu je podle ní čtení, psaní pozdravů z cest, poznávání nových míst, nových lidí. „Na sklonku prázdnin je určitě dobré připravit školní výbavu a začít nastavovat denní režim směrem ke škole. Pokud má ale dítě chuť a zájem opakovat si učivo, nebraňme mu,“ dodala Štětinová.