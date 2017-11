Kdo by jmenoval trestně stíhaného premiéra? Podívejte se

Kandidáti na prezidenta by většinou na rozdíl od současného prezidenta Miloše Zemana měli problém pověřit trestně stíhaného člověka sestavením vlády. Někteří by se mu jeho aspiraci na premiérský post snažili vymluvit, další by v žádném případě obviněného do čela vlády neustanovili. Známí kandidáti na prezidenta to sdělili v odpovědích na anketní otázku.

Otázka: Pověřil(a) byste sestavením vlády někoho trestně stíhaného či z kriminálního činu podezřelého? Jiří Drahoš, bývalý předseda Akademie věd

Trestně stíhaného člověka bych předsedou vlády nejmenoval. A to ze dvou zásadních důvodů: prvním je pověst Česka v zahraničí. Nevzpomínám si na takový obdobný případ z jiné země. Druhý důvod je praktický - trestně stíhaný člověk nemůže svoji funkci vykonávat s plným nasazením. A premiér ze sebe musí 100 procent nasazení beze zbytku vydat.



Pavel Fischer, bývalý český velvyslanec ve Francii

Žijeme v právním státě, kde má každý právo na spravedlivý proces. Respektoval bych princip presumpce neviny. Ale u každého jednotlivého případu bych navíc posuzoval míru závažnosti činu a případně i nutnost obhájit se před nezávislým soudem bez zbytečného odkladu. ČTĚTE TAKÉ: Komentář Kateřiny Perknerové: Hrad v obležení. Rozhodne zdraví, či miliardy? Petr Hannig, hudebník a šéf strany Rozumní

Pověřil bych toho, kdo získal důvěru voličů bez ohledu na cokoliv jiného. Vůli lidu vyjádřená ve volbách je tím, co by mělo v demokratickém státě rozhodovat.



Marek Hilšer, lékař, aktivista

Prezident musí být strážcem politické kultury. Nechci, aby se Česká republika stala banánovou republikou, ve které jsou hlavními představiteli lidé podezřelí z korupce či jiných trestných činů. V tomto ohledu je třeba být přísný, protože jakékoliv výjimky a pochybnosti o morální bezúhonnosti podlamují důvěryhodnost v instituce státu a ve spravedlnost jako takovou. Prezident nemůže riskovat, že by se premiérem stal podvodník. Z těchto důvodů bych nikoho, kdo je vážně podezřelý z trestného činu, na vysokou státní funkci nejmenoval. ČTĚTE TAKÉ: Do boje o Hrad jde devítka kandidátů, zbylých 11 nesplnilo podmínky Michal Horáček, podnikatel a textař

Jmenování někoho, jehož reputace by mohla ohrozit zejména naši pověst v zahraničí, by pro mne nepochybně představovalo problém. Dotyčného bych přesvědčoval, že o funkci by se měl ucházet někdo jiný z jeho strany. Pokud bych se kýženého výsledku nedobral, musel bych ctít Ústavu, která v článku 90 říká, že o vině a trestu za trestné činy rozhoduje pouze soud. Na neodsouzeného je tedy nutné hledět jako na nevinného, což je jedna ze základních premis právního státu. I na neodsouzeného kandidáta na premiéra.



Jiří Hynek, prezident Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu

Ctím presumpci neviny, ale zároveň chci, aby naše země byla ve světě dobře vnímána. Proto bych vítěznou stranu požádal, aby na post předsedy vlády navrhla někoho jiného než trestně stíhaného člověka.



Vratislav Kulhánek, bývalý šéf mladoboleslavské Škody Auto

Přímo obviněného člověka ne. Ale konkrétní případ je potřeba zkoumat na základě znalostí všech detailů. Takže odpovědět ano nebo ne na hypotetickou situaci, která by v budoucnu možná mohla nastat, předem nelze.



Na otázku neodpověděli bývalý premiér Mirek Topolánek a prezident Miloš Zeman. ČTĚTE TAKÉ: Zeman komentoval protikandidáty, dřív uvedl, že to nebude dělat

Autor: ČTK