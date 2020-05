Trestní oznámení souvisí s článkem, který vydal počátkem koronavirové pandemie list Náš region. Na nedostatek ochranných pomůcek si stěžovala záchranářka ze Zdib Veronika Brožová, Náš region použil její otevřený dopis. Kraj tvrdí, že záchranářka neměla pravdu, a podal trestní oznámení kvůli šíření poplašné zprávy.

Babiš dnes řekl, že záchranářům je potřeba za jejich činnost poděkovat. Trvá na tom, že kabinet se o ně při koronavirové epidemii postaral. "Co se týká případu paní Jermanové, já to do detailu neznám, ale určitě to není dobrý způsob řešit to trestním oznámením," uvedl. Trestní oznámení podle něj nepřinese žádný užitek a zůstane po něm pachuť.

Neupřesnil, zda by případ mohl ohrozit pozici hejtmanky při další kandidatuře v letošních volbách. "Hnutí (ANO) ještě ty kandidátky neřešilo. Předpokládám, že až se to bude řešit, tak se k tomu i paní hejtmanka vyjádří," uvedl. Jermanová podle něj dělá dobrou práci a má konkrétní výsledky. "Ale potom taková věc zastíní tu práci na kraji. Proto myslím, že je to nešťastné a zbytečné," dodal.

Záchranářka 17. března v otevřeném dopise hejtmance napsala, že na jejím stanovišti byl jediný respirátor a tři balíčky ochranných pomůcek k infekčnímu pacientovi, roušky měli záchranáři údajně vlastní. Kraj to odmítá. V té době bylo podle něj každé sanitní vozidlo vybaveno třemi sety pro použití při kontaktu s pacientem s podezřením na vysoce nakažlivou nákazu.

Informace o trestním oznámení vyvolaly kritiku od opozice. Od postupu kraje se distancoval i šéf středočeské ČSSD Robin Povšík, ČSSD je v kraji v koalici s ANO. Společnost A11, která vydává list Náš region, se proti postupu kraje ohradila. Uvedla, že vydavatelství čelí od hejtmanství pokračujícímu nátlaku a zastrašování.