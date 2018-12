Trestní oznámení Vondráčkové smetli ze stolu. Skončí tím kauza?

Kauza trestního oznámení managementu zpěvačky Heleny Vondráčkové na starostu Dolních Studének Radima Sršně se zřejmě chýlí ke konci.

Ani státní zástupce neshledal v postupu starosty žádný trestný čin.

Management Vondráčkové podal na starostu trestní oznámení v souvislosti s jejím vystoupením v Dolních Studénkách.

To management zrušil kvůli spornému plakátu, na kterém byla vyobrazena Vondráčková a Václav Neckář. Měli vystoupit po sobě na obecním festivalu.

Manažer zpěvačky ale tvrdil, že pořadatelé z obce akci klamně propagovali jako společný koncert obou umělců.

Trestní oznámení mířilo na podezření z trestného činu klamání spotřebitele, poškozování cizích práv a dokonce i vydírání.

Policie věc prověřovala, nenašla žádná provinění a kauzu odložila.

Na její postup si management zpěvačky stěžoval ke státnímu zástupci. Nicméně i ten stížnost zamítl.

"Zajímavé cvičení" možná nekončí

„Já jsem o tom oficiálně informován nebyl. V celé věci jsem nebyl obviněný, jen jsem podával vysvětlení,“ řekl starosta Dolních Studének Radim Sršeň.

Podle svých slov si byl od začátku jist, že pořadatelé festivalu žádný zákon neporušili.

„Spíše oni (protistrana, pozn. red.) chtěli být mediálně známí, takže to takto vyhrotili. Bylo to zajímavé cvičení, nikdy předtím jsem na policii nebyl a doufám, že ani dlouho nebudu. Vnímám to jako mediální kauzu. Ale jsem rád, že je to za námi,“ dodal starosta Sršeň.

Zda je celá věc definitivně u konce, však není jisté.

„Agentura MM Praha se o dalším postupu v celé záležitosti rozhodne, až dostane vyrozumění. Do této chvíle jsme ho zatím neobdrželi,“ sdělil PR manažer agentury Luboš Procházka.

Sršeň: Škoda, že neoslňuje na podiu, ale titulky

Radim Sršeň celou věc komentoval i na svém facebookovém profilu, kde lidem poděkoval za velkou podporu. „Moudré rčení praví, že nejhorší je srážka s blbcem. A nad lidskou blbost je nejlepší se povznést,“ napsal.

„Je škoda, že paní Helena Vondráčková neoslňuje svými výkony na pódiích, ale titulky v bulvárních médiích. Měl jsem možnost v minulosti zhlédnout brodwayské provedení Mamma Mia a musím konstatovat, že umělecká úroveň byla o několik světelných let dál, než v případě pražského představení, kde „zářil“ náš národní poklad,“ dodal.