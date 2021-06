Trestní stíhání prezidentova kancléře Vratislava Mynáře pokračuje, policie ho viní z poškozování finančních zájmů Evropské unie. Státní zástupce zamítl jeho stížnost. Krajské státní zastupitelství v Brně o tom informovalo na svém webu. Mynáře přímo nejmenuje, podle informací ČTK se však jedná o něj. Případ se týká šestimilionové dotace na dostavbu penzionu v Osvětimanech na Uherskohradišťsku. Kancléř Mynář popírá, že by spáchal trestný čin.

Vedoucí Kanceláře prezidenta republiky Vratislav Mynář | Foto: ČTK

Mynář dnes ČTK řekl, že nežádali státního zástupce o zrušení trestního stíhání, ale požádali dozorující státní zastupitelství, aby se vyjádřilo k místní příslušnosti. "Vzhledem k tomu, že ta kauza vznikla na regionálním operačním programu, který má sídlo v Olomouci, a rozhodovalo se to v Olomouci, vzhledem k tomu, že to řeší hospodářská kriminálka v Olomouci, tak je přeci logické, aby to dozorovalo státní zastupitelství v Olomouci, a ne v Brně," řekl kancléř.