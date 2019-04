Vláda chce potřetí navrhnout ředitele Bezpečnostní informační služby (BIS) Michala Koudelku na jmenování do generálské hodnosti. Prezident Miloš Zeman ho loni dvakrát povýšit odmítl, BIS opakovaně ostře kritizoval. Vláda návrh podle informací ČTK zdůvodňuje vysokými profesními a osobními kvalitami Koudelky a velmi dobrými výsledky, kterých civilní kontrarozvědka dosahuje. Koudelka by podle představ vlády měl získat hodnost brigádního generála.

O návrzích na jmenování generálů bude vláda jednat v pondělí. Ministerstvo vnitra navrhuje povýšit do generálské hodnosti policejního ředitele Jana Švejdara, ministerstvo financí by chtělo vyšší generálskou hodnost pro generálního ředitele Generálního ředitelství cel Milana Poulíčka, povýšeni by mohli být také zástupci hasičů, policie a Vězeňské služby.