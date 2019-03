A i letos to bude válka s časem. Finanční správa očekává cca 1,9 milionu přiznání. Ke včerejšku (pátek) ale chyběla skoro třetina přiznání od fyzických osob (přesně 31,5 procenta), a dokonce 54 procent právnických osob.

Firmy však často využívají daňové poradce a v takovém případě je čas na přiznání až do konce června. Lidé, kteří počítají daně na poslední chvíli, by neměli panikařit. Lze využít internet, a to i v případě, že nemáte datovou schránku, nebo nemáte elektronický podpis.

Pomůže aplikace

Můžete využít aplikaci Elektronická podání pro finanční správu (EPO). Když si elektronický formulář vyplníte na počítači, na závěr si blanket vytisknete a fyzicky odešlete. Hlavní výhoda? Po celou dobu vám aplikace bude „radit“ a napovídat, zda jednotlivé kolonky vyplňujete správně