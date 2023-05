VIDEO: Deník tří generací. Máme zrušit penze?

Influencerka Denisa, marketingový expert Tomáš a novinář Martin se tentokrát baví o tom, o čem celá země. O důchodech. Nejstarší Martin má do penze už jen pár let. Kupodivu se na ni netěší ani nechystá. Naopak vykopává debatu hodně provokativně. Penze by se měly až na výjimky zrušit. A věk odchodu na odpočinek by neměl být stanoven!