Influencerka Denisa, marketingový expert Tomáš a novinář Martin tentokrát probírají Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech. Ten je v plném proudu. Přijela hvězda Russell Crowe. Marek Eben s větší či menší dávkou vtipu glosuje dění v přetékajícím lázeňském městě. Dámy se producírují v drahých róbách, na mejdanech teče šampaňské. A mezitím chudé omladina čeká na lístky. Je to událost, jakých v Česku není mnoho.

Tři generace: Karlovarský filmový festival | Video: Deník/Martin Komárek

Ale co si o tom všem vlastně myslet? Festival nepatří mezi ty největší a nejvlivnější na světě. České filmy už dlouhá léta až na výjimky nezískávají žádná ocenění. Většinou ani ty zahraniční, které vítězí ve Varech, nejsou světové trháky. Přes to se do lázní každoročně sjíždí smetánka českého showbyznysu, zejména však podnikatelských a politických kruhů. Divoké večírky a nejrůznější, jak se u nás teď hezky česky říká, eventy. Skýtají příležitost nejen k nevázané zábavě ale i k uzavírání obchodů a spřádání pletich. A je tu samozřejmě i spousta takříkajíc nevlivných lidí, kteří se těší na filmové premiéry a chtějí zažít sváteční atmosféru.

Debatéři v Deníku tří generací, který nyní přinášíme v nové moderní podobě, se tentokrát neshodnou. Ne, že by si přímo vjeli do vlasů, na dálku to ani nejde. Martinův nekompromisní obrazoborecký názor naráží na normálnější a optimističtější postoj Denisy a Tomáše. Co je příčinou jejich sporu uvidíte na videu.

