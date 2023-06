Střet tří generací se představuje v novém. Vyslyšeli jsme vaše požadavky a chceme se bavit vždy o aktuálních událostech. Proto jsme opustili studiové nahrávání a vrhli se do konferenčního hovoru. A díky tomu můžeme komentovat i to co se událo o víkendu. Podivný Prigožinův puč proti Putinovi.

Tři generace: Co myslel Prigožin vzpourou proti Putinovi? | Video: Martin Komárek

Nikdo na světě neví, co se stalo a proč se to stalo. Žoldnéřská armáda věrná miliardáři Prigožinovi, takzvaní Wagnerovci, vytáhla na Moskvu. Ještě před pár dny nesli hlavní tíhu bojů proti Ukrajině. Teď Prigožin oznamuje, že chce svrhnout Putina. Během několika hodin obsadí žoldáci Rostov na Donu a vyrazí k metropoli. Téměř nikdo jim v postupu nebrání. Urazí po dálnici stovky kilometrů.

Prezident Putin promluví o noži vraženém do zad ruskému národu. Je to však on, nebo umělá inteligence? Nikdo přesně neví.

V sobotu navečer Prigožin velí k návratu na základny. Dohodu prý zprostředkoval krutý a legrační běloruský diktátor Lukašenko. Vzbouřenci prý dostanou milost a vstoupí do ruské armády. Kde je Prigožin, nikdo neví. Kdyby to nebyla pravda, byl by to vtip. Nejchytřejší světoví analytici z toho nejsou moudří. Kdo z toho mohl mít prospěch? Bylo to dohodnuto předem? Nebo se majitel žoldáků prostě opil vodkou a zavelel? Když pak vystřízlivěl, stáhl ocas.

Denisa, Tomáš a Martin se to snaží rozluštit. Každý pohledem své generace. Šestnáctiletá Denisa to vidí jinak než čtyřicetiletý Tomáš. Natož pak šedesátiletý Martin. Najdou řešení hádanky, která znepokojuje celý svět? Nebo to svedou na tu vodku a širokou ruskou duši? Každopádně to stojí za shlédnutí.

