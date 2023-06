VIDEO: Tři generace. Výměna manželek je bizarní zábava, nebo fialový hnus?

Střet tří generací se představuje poprvé v novém. Vyslyšeli jsme vaše požadavky a chceme se bavit vždy o aktuálních událostech. Proto jsme opustili studiové nahrávání a vrhli se do konferenčního hovoru. Napoprvé jsme měli strach, jestli to klapne. Na úvod jsme tedy nechali i záběry, které tam vlastně neměly být. Napodruhé je to snad už dokonalé.