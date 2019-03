Možná nejlépe je však charakterizuje krédo Jana Šrámka, muže, který stál u zrodu strany a je jednou z nejvýznamnějších osobností dějin 20. století: „Dohodli jsme se, že se dohodneme.“

Tento kněz, jenž je považován za jednoho z nejobratnějších politiků první republiky, kladl důraz na kompromis, který nepovažoval za slabost, ale umění možného. Ve stejném duchu se profiloval i polistopadový šéf lidovců Josef Lux.

Po turbulencích, kdy jeho žezlo převzali Miroslav Kalousek, Cyril Svoboda či Jiří Čunek, se křesťanští demokraté na čas ocitli mimo vládní struktury. Obměnili vedení, tvrdě pracovali mezi svými členy i podporovateli a dokázali se v čele s předsedou Pavlem Bělobrádkem vrátit jak do sněmovny, tak do vlády.

S BABIŠEM

Neúspěch zopakovali také v posledních volbách. Po nich ovšem neuhnuli ze svého slibu, že nevstoupí do vlády s trestně stíhaným premiérem, tudíž se přesunuli do opozice. V ní to mají jako jedna ze sedmi nevládních stran těžké. Jsou proevropští, protibabišovští, prorodinní, jejich výrazným tématem je venkov a vzdělání.

Jenže v tom se příliš neliší od dalších subjektů. Šéf KDU-ČSL Pavel Bělobrádek, který o víkendu svou misi skončí, proto míní, že strana potřebuje čerstvou energii: „Příští předseda by měl dát novou tvář tradiční značce.“

O to se pokusí všichni tři dosud známí kandidáti, Jan Bartošek, Marian Jurečka a Marek Výborný. První dva jsou ostřílení politici, třetí je čerstvý poslanec, který má příznivce hlavně v Čechách. Tento bývalý učitel dějepisu a ředitel pardubického gymnázia Deníku řekl, že volič musí vědět, jakými konkrétními kroky v parlamentu lidovci hájí jeho zájmy.

„Jde nám o adresnou podporu rodiny, zakomponování jasné zásluhovosti do důchodového systému nejen u odpracované doby, ale také podle vychovaných dětí. Dalšími klíčovými tématy, kterým se osobně věnuji, je vzdělávání a řešení situace v oblasti exekucí a oddlužení.“

MATADOŘI SE HLÁSÍ

Jan Bartošek, který je známý svými rezolutními projevy, v nichž nešetří premiéra Babiše ani prezidenta Zemana, hodlá stranu otevřít širšímu okruhu příznivců a sympatizantů. „Nemůžeme už nadále odmítat šikovné lidi, musíme dát šanci mladým, pracovitým, energickým osobnostem, vydat se do regionů, pravidelně je navštěvovat, mluvit s členskou základnou, aktivně komunikovat s veřejností i s médií, být vidět.“

Podobný cíl má i Marian Jurečka, který klade důraz na stranickou pracovitost, uvěřitelnost a důvěryhodnost. „O to se snažím ve svém kraji, kde se nám podařilo v roce 2017 jako v jediném zvýšit volební výsledek KDU-ČSL oproti roku 2013,“ sdělil Deníku. Právě to poslední, tedy získat větší počet voličských hlasů, bude největší výzva pro příštího lidoveckého šéfa, a to jak v krajských volbách za rok, tak ve sněmovních 2021.