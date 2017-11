Tři týdny po volbách a stále nic. Sněmovní výbory nemají jasno o vedení

Téměř tři týdny po volbách stále není jasno o tom, kdo stane v čele velké části výborů ve Sněmovně. Mezi stranami také trvají spory o to, komu který výbor připadne. Například o předsednictví výboru pro veřejnou správu projevili zájem Piráti i ANO, žádná ze stran se nevyslovila pro předsednictví mandátového a imunitního výboru. Menší strany také kritizují skutečnost, že by v některých výborech neměly zastoupení.

Jasno se zdá být o předsedovi školského výboru. Obsazení této pozice označila za svou prioritu ODS, která do funkce navrhla Václava Klause mladšího. Zástupci vítězného ANO občanským demokratům tento výbor přislíbili. Obdobná situace je u ústavně-právního výboru, jemuž by měl předsedat Marek Benda (ODS).

ODS by měla mít předsedkyni branného výboru, kam nominovala Janu Černochovou. Občanští demokraté ji původně navrhovali i do čela bezpečnostního výboru, který by ale měl podle návrhu ANO připadnout SPD. Koho strana do funkce nominuje, zatím není známo.

SPD by měla získat i předsedu hospodářského výboru, hnutí ale neprozradilo, koho nominuje. Zájem měla SPD i o zahraniční výbor, o který usilují i ČSSD a TOP 09. Spekuluje se o tom, že by sociální demokracie měla navrhnout Lubomíra Zaorálka, TOP 09 už nominovala Karla Schwarzenberga. Podle návrhu ANO by zahraniční výbor měl, vzhledem k síle ve Sněmovně, připadnout ČSSD.

Výbor pro evropské záležitosti by měl podle návrhu ANO připadnout lidovcům. V jeho čele by tak mohl pokračovat Ondřej Benešík, který ho vedl i v předchozím volebním období. Výbor pro životní prostředí by podle dohody s ANO měli vést Piráti, není jasné, koho do funkce nominují. Rozpočtový výbor by měl připadnout KSČM, která by na předsedu mohla nominovat Jiřího Dolejše nebo Miloslavu Vostrou.

Organizační výbor povede předseda Sněmovny

O vedení výboru pro veřejnou správu projevili zájem Piráti i ANO. Hnutí ho považuje za svou prioritu, navrhlo ale vyčlenění problematiky e-governmentu do samostatného výboru, který by mohli vést Piráti. Po dnešním jednání s ANO ale Piráti dali najevo, že samostatný výbor pro elektronizaci veřejné správy nepovažují za nutný.

Organizační výbor automaticky vede předseda Sněmovny. Vzhledem k současným kandidátům by se tak jeho předsedou měl stát buď favorizovaný Radek Vondráček (ANO), nebo Petr Fiala (ODS).

Hnutí ANO by mělo získat zdravotnický výbor, který by mohl stejně jako v minulém období vést Rostislav Vyzula. Je ale možné, že hnutí na tuto pozici nominuje i svého dalšího zdravotnického experta Adama Vojtěcha. ANO usiluje i o zemědělský výbor, kde by mohl v předsednické funkci pokračovat Jaroslav Faltýnek.

Mandátový a imunitní výbor? Nikdo jej nechce

ANO chce mít předsedu i v sociálním výboru, který by teoreticky mohla vést jeho někdejší místopředsedkyně Radka Maxová, a ve volebním výboru. O vedení volebního výboru, který má na starosti hlavně veřejnoprávní média, projevila zájem i ODS. Hnutí ANO patrně připadne místo v čele petičního výboru, nikdo jiný je údajně nechce.

Žádná ze stran zatím neprojevila zájem o vedení mandátového a imunitního výboru, i když strany, které oznámily záměr jít do opozice, nesouhlasí s tím, aby ho vedlo ANO. Zdůvodňují to skutečností, že výbor pravděpodobně bude posuzovat policejní žádost o vydání předsedy ANO Andreje Babiše o vydání kvůli obvinění z dotačního podvodu u farmy Čapí hnízdo.

Není také jasné, která strana by měla vést kontrolní výbor. Piráti dnes ale oznámili, že mají zájem o předsednictví ve třech výborech a pokud by nezískali nějaký ze svých prioritních, mohli by usilovat o kontrolní.