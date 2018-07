Třinec bude statutárním městem. Je to výzva a velká čest, říká starostka

Moravskoslezský Třinec se možná už od září stane statutárním městem. Příslušnou novelu zákona o obcích, kterou loni v prosinci ve Sněmovně předložilo zastupitelstvo Moravskoslezského kraje, dnes podepsal prezident Miloš Zeman. Informoval o tom jeho mluvčí Jiří Ovčáček. Změna má vstoupit v účinnost patnáctým dnem po vyhlášení zákona ve sbírce.

Náměstí T. G. Masaryka v TřinciFoto: CC BY-SA 3.0: Ondřej Žváček; Wikimedia

V čele města bude stát místo starosty primátor a tamní radnice se přejmenuje na magistrát. Třinec by se také mohl členit na samosprávné části, což ale zatím tamní zastupitelstvo nepředpokládá. V současnosti je v Česku 26 statutárních měst včetně Prahy.

Předkladatelé novely Třinec charakterizovali jako jedno z regionálních center Moravskoslezského kraje. V Třinci žije kolem 36 tisíc obyvatel. Kdyby se Třinec statutárním městem nestal, mohl by ztratit dlouhodobě budovanou prestiž, argumentovali předkladatelé v návrhu.

Starostka Věra Palkovská (SNK Osobnosti pro Třinec) dnes ČTK řekla, že město po změně neplánuje ani více úředníků, ani rozšiřování počtu zastupitelů, kterých má nyní 33. Podle starostky tak ani náklady související například se změnou nápisů, tiskopisů či razítek nebudou nějak velké.

„V žádném případě to nebude žádný zářez do rozpočtu města Třince. Počet úředníků zůstane stejný, obvody nepřibudou, ale naopak pro město to znamená velkou výzvu zapojit se do dalších projektů,“ uvedla Palkovská, která povýšení města na statutární považuje za velkou čest. Starostka dodala, že ani oslavy nebudou bouřlivé. Město je spojí s připomínkou 100 let vzniku republiky. Pozvat chce třinecké umělce, v plánu je i zasazení lípy.

Statutárními městy jsou dosud Brno, České Budějovice, Děčín, Frýdek-Místek, Havířov, Hradec Králové, Chomutov, Jablonec nad Nisou, Jihlava, Karlovy Vary, Karviná, Kladno, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Olomouc, Opava, Ostrava, Pardubice, Plzeň, Prostějov, Přerov, Teplice, Ústí nad Labem a Zlín. Mezi statutární města je někdy počítána i Praha, její postavení však upravuje zvláštní zákon.