Tropické léto je u konce. Do konce srpna se bude ochlazovat

V Česku se bude do konce srpna pozvolna ochlazovat, slabě se oteplí až na začátku září. Celkově by měly být následující čtyři týdny teplotně v normálu, stejně jako srážkově. Podle meteorologů naprší od deseti do 25 milimetrů za týden. Vyplývá to z měsíčního výhledu počasí, který zveřejnil Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ).

Letní počasí, slunce, slunečnice - ilustrační foto | Foto: ČTK/ČTK

"Po relativně teplejším počasí z posledních týdnů budou teploty pozvolna klesat a již v následujícím týdnu se dostanou k normálu," uvedli meteorologové. Podle nich budou teploty pozvolně klesat až do konce srpna, pohybovat se budou kolem dlouhodobého normálu nebo i slabě pod ním. Začátkem září by se mělo slabě oteplit. Teplé počasí prospívá sinicím. Množí se v řadě přírodních koupališť Přečíst článek › Srážky budou relativně rovnoměrně rozložené v jednotlivých týdnech. Období od 12. srpna do 8. září by mělo být jako celek srážkově normální. Průměrný úhrn srážek pro období následujících čtyř týdnů je 62 milimetrů. Podle záznamů vedených od roku 1951 spadlo zatím nejvíc srážek v roce 1995, kdy meteorologové naměřili 118 milimetrů. Nejméně napršelo v roce 1953 s úhrnem 15 litrů na metr čtvereční. Dlouhodobá průměrná teplota pro toto období je 16,4 stupně Celsia. Nejchladněji bylo v roce 1978, kdy průměr činil 13,3 stupně Celsia. Zatím nejvyšší průměr 18,7 stupně zaznamenali meteorologové v loňském roce. Sběrači mají naději. Deštivé počasí houbám prospívá, kdy porostou? Přečíst článek › Měsíční výhled vyjadřuje celkový charakter počasí, nepostihuje proto všechny možné výkyvy, upozorňuje ČHMÚ. Úspěšnost výhledu se podle meteorologů pohybuje u teplot kolem 75 procent, u srážek kolem 65 procent. Předpověď na třetí a čtvrtý týden se často blíží dlouhodobým klimatickým hodnotám pro příslušná období.

Autor: ČTK