Česko čeká horký týden s tropickými teplotami. Místy se objeví i silné bouřky

ČTK

Do Česka míří tropy, od pondělí do čtvrtka se nejvyšší denní teploty budou pohybovat kolem 30 stupňů Celsia, v pátek se pak mírně ochladí. Místy se v týdnu vyskytnou bouřky, mohou být i silné. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ). První tropický den letošního roku zažilo Česko v neděli, v Plzni - Bolevci bylo 30,3 stupně Celsia. Loni byl zaznamenám první tropický den téměř o měsíc dřív.

Česko čekají tropické teploty. Ochladí se až v pátek, ilustrační foto | Foto: ČTK