Trumpova finlandizace, summit o obchodní válce a Berouskovi tygři: Vteřiny dne

Centrální výběrová řízení a.s. Stabilní, velká společnost, se stovkami zaměstnanců, s profesionálním přístupem a zázemím, hledá pracovníky pro vyplňování přihlášek do výběrových řízení domácností. Práce v terénu i v kanceláři. Rozsáhlý motivační program a odměny. Možnost rychlého kariérního růstu. Program na osobní rozvoj a vzdělávání zdarma. Služební vozidlo i pro soukromé účely. Práce pro teamové hráče a pro ty, kteří se baví v dobrém kolektivu. Nabízíme: stabilitu a rozvoj. Práci v kolektivu všech věkových kategorií. Školení a společné akce pro utužení kolektivu. Bonusy. Odměnu za doporučení nového kolegy. Požadujeme: výbornou znalost českého jazyka. Základní znalost práce na PC. Spolehlivost a zodpovědný přístup. Časovou flexibilitu. Nástup ihned.

Doprava a logistika - Řidič kontejnerového vozu Praha, C 27 000 Kč

Řidič C, Praha Naše firma ADBA, s. r. o. se zabývá kontejnerovou přepravou v Praze a výkopovými pracemi za pomoci bagrů. Do kolektivu naší firmy hledáme nového zaměstnance na pozici řidiče náklad. autmobilu sk. C. Náplň práce: jízdy po Praze s kontejnerovým vozem pokládky kontejneru, dovoz materiálů... základní péče o vozidlo.