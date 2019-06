Je krásný jarní den, jsme ve skanzenu v Přerově nad Labem a režisér Zdeněk Troška natáčí svou již devátou pohádku s názvem Zakleté pírko. „A myslím, že s pohádkami už opravdu končím,“ usmívá se režisér.

Z okna vykukují Aja a Bája – Šárka Vaculíková a Lucie Polišenská a sledují svou sestru Aninku. „Prosím, klid, budeme točit, jen počkáme, až zmizí letadla,“ velí asistent režie Marek Kališ. Ve chvíli, kdy se chystá zavolat akce, ozve se nedaleko rachotivý zvuk. „Ježíš, sekačka…“ zděsí se režisér a zastavuje natáčení.

Kostýmy si zaslouží pochvalu:

Skanzen v Přerově nad Labem je oblíbenou lokací Zdeňka Trošky, vrátil se sem již popáté. V jednom ze zdejších stavení vznikaly scény pro pohádky Z pekla štěstí, točila se tu Čertova nevěsta i zatím poslední Čertoviny. Pro nový film nezměnil Troška lokaci, ale změnil hlavní pohádkovou postavu.

Zakleté pírko je pohádka o lásce a dobrém srdci, které pomohou překonat protivenství. A o tom, že být dobrý je jednou z největších hodnot, které v životě máme. V předpremiéře ji uvidí diváci v kinech již letos v předvánočním čase, do široké distribuce film vstoupí 2. ledna 2020.

Ať žijí vodníci!

„Vodník spolu s čertem jsou mými nejmilejšími pohádkovými postavičkami,“ vysvětluje režisér svou volbu. „A vodník v naší pohádce je v podstatě druhou hlavní postavou, doprovází hlavní hrdinku Aninku na cestách a pomáhá jí. Je to milý, usměvavý, veselý zelený chlapík, kterému chutnají buchty s mákem, víno a jahody.“

Do role vodníka si vybral komika Lukáše Pavláska, pro něhož je to první opravdu velká filmová role. „Když jsem dostal roli v téhle pohádce, zalichotilo mi to,“ říká herec, kterého proslavilo mimo jiné účinkování ve StarDance. „Vždycky jsem si říkal, jak výborně hraje vodníky Pepa Dvořák, ale teď už se to vodnické žezlo musí předat, a jsem rád, že si Zdeněk na mě vzpomněl a já mohu žezlo vodníků po Pepovi převzít,“ dodává herec.

Aninku hraje Anastasia Chocholatá. „Je to takové kuřátko, které její sestry pořád trápí,“ představuje ji Zdeněk Troška. Herečka, jež nedávno odmaturovala na konzervatoři a v průběhu natáčení oslavila devatenácté narozeniny, má řadu zkušeností před kamerou především z televizních seriálů - zahrála si třeba v Ohnivém kuřeti, Tátech na tahu nebo Modrém kódu. Také její panovačné sestry známe z televizních seriálů – Šárku Vaculíkovou z Ulice a Lucii Polišenskou z Ohnivého kuřete nebo Krejzových.

„Tak připravíme se na další záběr, prosím zvířata,“ žádá režisér Zdeněk Troška. Na plac se blíží Lucie a Šárka, nyní již v bohatých kostýmech. V následující scéně totiž obě společně zakopávají o slepice a zápasí s překážející kozou. Záběr je dotočen a na scénu se připravuje jedna z hvězd filmu. Jmenuje se Rocco a je to krkavec velký. Má za úkol vletět oknem k Anince do komůrky, kde se z něj trikem stane princ Vítek. Rocco se chová jako profesionál, za chvíli je natočeno. Zvířat je a postupně bude na place hodně – kozy, slepice, kachny, koně, psi. „To jsem si docela zavařil,“ směje se Zdeněk Troška. „Ve chvíli, kdy se řekne akce, zvířata zalezou do stínu nebo pod vůz a můžete si je režírovat, jak chcete.“

V zámecké zahradě

Z Přerova nad Labem se štáb přesunul do zámecké zahrady ve Veltrusích a v bohaté černé paruce se před kamerou objevuje Sara Sandeva. Je to již její třetí film se Zdeňkem Troškou, ale poprvé má zápornou roli. Další postavou, kterou potkáváme v zámecké zahradě, je princ Vítek, kterého hraje Petr Urban. Čeká ho střet s čarodějnicí, v níž se proměnila Dana Syslová. Mladého hraběte, jehož Aninka s vodníkem zachrání, ztvárňuje Marek Lambora známý ze seriálu Černé vdovy.