Česká politická scéna se v pohledu na dny poté, tedy po debaklu dohody o brexitu v britském parlamentu, vzácně shoduje. Hovoří především o nutnosti domluvy a vstřícnosti z obou stran.

„Jeden izraelský politik řekl, že lidé a státy volí moudrá řešení, až když vyčerpají všechny ostatní možnosti. Snad už tedy konečně nastal čas pro skutečný dialog, velkorysost a zdravý rozum, jednání z pozice síly by mělo být minulostí,“ řekl Deníku předseda sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Přiznal, že osobně je z odchodu Velké Británie smutný, neboť si uvědomuje, že to není pozitivní signál pro EU. „Měli bychom udělat všechno pro to, abychom zůstali partnery a přáteli,“ dodal.

Ještě kategoričtější názor vyjádřil předseda TOP 09, eurposlanec Jiří Pospíšil: „Tvrdému brexitu se musíme stůj, co stůj vyhnout, jeho ekonomické a sociální dopady by se závažným způsobem dotkly doslova každého Evropana, ekonomik členských států, zaměstnanců, českých firem.“ Proto by podle něj měly unijní instituce podat Británii pomocnou ruku.

Europoslanec Stanislav Polčák (STAN) pak přichází s konkrétním krokem: „Na dnešním zasedání frakce Evropské lidové strany navrhneme, aby evropské instituce zaujaly co nejvstřícnější postoj k případné žádosti britské vlády o odklad vystoupení. Je to prakticky jediná možnost, jak se vyhnout tvrdému brexitu, který by se dotkl také každého Čecha.“

Převzít iniciativu

V nalezení dohody výhodné pro obě strany kanálu doufá i eurposlanec ODS Jan Zahradil. Ten ovšem vnímá realitu tak, že evropské instituce dál vyjednávat nehodlají. „Je proto na členských státech, aby převzaly iniciativu, protože jsou to vlády, nikoli Evropská komise, kdo skutečně zodpovídá za udržení pracovních míst a prosperity,“ míní šéf Aliance konzervativců a reformistů v Evropě Zahradil.

Podle občanských demokratů nyní musí vláda představit plán, jak hodlá ošetřit práva českých občanů, kteří žijí a pracují na území Spojeného království v případě, že dojde k brexitu bez jakékoli dohody. Návrh zákona pro případ tvrdého brexitu už připravilo ministerstvo vnitra, schválila ho vláda a poslanci o něm mají jednat ve zkráceném režimu na lednové schůzi.

„Výsledek hlasování o brexitu mimo jiné ukazuje, jak je obtížné v praxi naplnit vůli voličů vyjádřenou referendem. Odchod z EU je mimořádně složitý i pro tak silnou a tradiční demokracii, jako je britská. Za současné situace je důležité, aby byly v maximální možné míře zachovány výborné vztahy mezi Velkou Británií a Českou republikou,“ řekl předseda ODS Petr Fiala.