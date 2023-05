Týden bude z velké části deštivý. Nejvyšší teploty se čekají o víkendu

ČTK

Nacházející týden bude provázet déšť, který bude zejména z úterý na středu vydatný. Postupně by měly srážky ubývat. O víkendu by se měly objevovat jen ojediněle a nejvyšší teploty překročí 20 stupňů Celsia. Nejchladnějším dnem týdne bude středa, kdy bude maximálně mezi deseti až 14 stupni. Ve čtvrtek už budou teploty mírně vyšší, nicméně ráno se mohou objevit ještě přízemní mrazíky. Vyplývá to z týdenní předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu (ČHMÚ) a jeho informací na facebooku.

Jarní déšť - Ilustrační foto | Foto: Shutterstock/Tonda Tran