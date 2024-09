Na problematické pasáže upozornili ve stanovisku ředitelé velkých zoologických zahrad ve Dvoře Králové, Praze, Zlíně a dalších, kteří se se zamýšlenými změnami seznámili. Rozporují zejména pasáž, která hovoří o zřízení takzvaných akreditovaných zařízení. Jednalo by se o zařízení, kde zvířata chovají, ale nemají licenci zoologické zahrady. Přesto by mohla vítat návštěvníky a pobírat za to peníze jako různé zookoutky a podobně. Dosud to dělat nesmí. Ředitelé poukazují na to, že by to chov zvířat, včetně velkých šelem, prakticky rozvolnilo.

„Na zařízení mají být kladeny podstatně nižší požadavky než na zoologické zahrady, jejichž posláním je především ochrana biodiverzity a druhů zvířat, vzdělávání veřejnosti i zapojení do vědecké činnosti,“ zmínil prezident Unie českých a slovenských zoologických zahrad Radomír Habáň.

Aby zoo získala licenci zoologické zahrady, musí splňovat řadu podmínek podle zákona. A to nejen ve vztahu k chovaným zvířatům a péči o ně či technickému zabezpečení. „Komise posuzuje skutečnosti rozhodné pro udělení licence, zejména: zapojení žadatele do národních a mezinárodních aktivit, kvalitu a počet odborného personálu vzhledem k počtu chovaných živočichů, zajištění a kvalitu výchovy a vzdělávání návštěvníků,“ definoval další kritéria zákon.

Podle unie zoologických zahrad by kategorie akreditovaných zařízení tyto podmínky vůbec splňovat nemusela. „Tím pádem se bude jednat o zařízení, v nichž mohou být chována zvířata především pro zábavu a za komerčním účelem. Proto vnímám tuto novelizaci jako výrazný krok zpět,“ podotkl Habáň.

Je to krok zpátky, nelíbí se ochráncům

Proti záměru se staví i ochránci zvířat. Například organizace Svoboda zvířat upozornila, že návrhy jdou proti snahám nejen ochránců, ale také už přijaté legislativy v minulých letech, která naopak zakázala například drezúru v cirkusech nebo zákaz množení vybraných divokých druhů v soukromých chovech. „Teď jsou snahy tyto restrikce opět rozvolnit. Novela tak, jak vypadala na jaře, by prakticky jen legalizovala problematická zařízení, která vlastní větší počet volně žijících druhů zvířat a vystavují je veřejnosti,“ zmínila zástupkyně organizace Marie Kolářová.

Proti návrhu se také staví politik a známý ochránce zvířat Jiří Pospíšil (TOP 09). Upozornil na to, že chystaná novela může být v nesouladu s evropskou legislativou. „Dle mého názoru je potřeba naopak zpřísňovat podmínky pro chov vzácných zvířat, tlumit jejich chov a obchod s nimi k jiným účelům než k těm, pro které je chovají zoologické zahrady, tedy zajištění zachování genofondu dnešní vymírající přírody a ochrana biodiverzity. Osobně udělám vše pro to, aby TOP 09 a její zákonodárci pro tuto novelu nehlasovali,“ přislíbil.

Odstraní se nedostatky v zákoně, hájí návrh ministerstvo

Ministerstvo životního prostředí kritiku, že chce podmínky chovu zvířat rozvolnit, kategoricky odmítá. „V žádném případě novela nepřinese rozvolnění pravidel pro chov velkých šelem. Hlavním cílem navrhovaných úprav je zajistit soulad s legislativou EU, kdy jsou v tuto chvíli v ČR provozovány subjekty vystavující volně žijící druhy pro veřejnost bez jakékoliv regulace,“ vysvětlila mluvčí resortu Veronika Krejčí. Novela podle ní má právě pro zookoutky a faunaparky nastavit pravidla tak, aby se v nich dosáhlo kvalitní péče a zároveň mohly zvířata vystavovat veřejnosti.

Česká asociace zoologických zahrad (CZAZA) a akvárií je k návrhům resortu smířlivější než veřejné zoo. Vnímá, že legislativa je zatím děravá a nijak neusměrňuje aktuální trend vzniku mnoha chovatelských zařízení, kde zvířata vystavují za úplatu. Tu maskují za příspěvky na krmení či dobrovolné dary a zařízení mají různou kvalitu a úroveň. „Členská základna CZAZA souhlasí se základními parametry vzniku akreditovaných zařízení, ale s podmínkou, že se tato budou podílet i na ochraně biodiverzity minimálně tím, že budou mít chovatelskou spolupráci na chovu alespoň jednoho ohroženého druhu volně žijících zvířat s libovolnou licencovanou zoologickou zahradou,“ shrnula své stanovisko asociace.

O návrhu novely zákona se zatím diskutuje na expertní úrovni. Během září by se mělo rozhodnout o tom, v jaké podobě půjde materiál do meziresortního řízení.

V soukromých chovech jsou stovky šelem

V posledních letech stoupá počet šelem žijících v soukromých chovech. Agentura ochrany přírody a krajiny v roce 2018 publikovala, že v Česku žije mimo zoo okolo 200 lvů a 120 tygrů. Podmínky chovů se různí. Potvrzuje to také veterinář Dušan Usvald, který se zaměřuje na péči o velká a exotická zvířata. „V Česku existují dva typy chovatelů. Jedni jsou ti, pro které jsou šelmy životní vášeň, poslání a podřizují tomu všechno. Volný čas, finance, neustále se vzdělávají a zvířata mají špičkové podmínky,“ popsal.

Setkává se ale také s chovateli z druhé strany spektra. „Bohužel šelmy si pořizují lidé i jen z frajírkovství, aby se měli s čím předvádět. Často s tím jde ruku v ruce i špatná péče a nevyhovující podmínky, které i hraničí s týráním,“ shrnul odborník. I proto veterináři doufají, že návrh novely bude u akreditovaných zařízení přísně řešit hlavně podmínky na velikost ubikací, výběhů a odbornost personálu.

Legislativa i Státní veterinární správa (SVS) měly v tomto ohledu dlouho svázané ruce. Pokud chov splňoval alespoň základní podmínky, nemohla SVS jeho vzniku nijak zabránit nebo ho omezit. Podmínky pro chovatele přitom dlouho fungovaly spíše na bázi doporučení a zpřísňují se výrazně až v posledních letech. Například teprve od roku 2021 se prostory pro chov šelem kolaudují a chovatelé musejí absolvovat speciální kurzy. V Česku také dlouho chybělo zařízení, kam by se případně odebrané šelmy, ať už týrané nebo nelegálně držené, mohly vůbec umístit. To se změnilo letos v červnu, kdy Zoo Tábor otevřela Záchranné centrum CITES pro chladnomilné šelmy, kde týraná zvířata najdou útočiště.